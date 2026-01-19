Podcast
Escena

Bruce Springsteen exige salida del ICE de Mineápolis

Bruce Springsteen lanzó un duro mensaje contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EUA durante una presentación sorpresa en Nueva Jersey

  • 19
  • Enero
    2026

El músico estadunidense Bruce Springsteen lanzó un duro mensaje contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante una presentación sorpresa el 18 de enero de 2026 en el festival benéfico Light of Day Winterfest, en Nueva Jersey.

Ante más de mil asistentes, el intérprete pidió que la corporación federal se retire de Mineápolis, luego del asesinato de Renee Nicole Good, ocurrido el 7 de enero.

Críticas a la política migratoria

“Estados Unidos y los valores que representó durante 250 años están en peligro como nunca antes”, afirmó el artista, quien acusó a la administración del presidente Donald Trump de permitir el uso de “tácticas de la Gestapo” en territorio estadunidense.

Springsteen sostuvo que agentes federales armados y enmascarados están invadiendo ciudades y violentando derechos civiles.

“Si te opones a que tropas federales fuertemente armadas y enmascaradas invadan una ciudad estadounidense empleando tácticas de la Gestapo contra nuestros conciudadanos, si crees que no mereces ser asesinado por ejercer tu derecho estadounidense a protestar, entonces envíale un mensaje a este presidente: ICE debería largarse de Minneapolis”.

Caso Renee Good

El cantante dedicó la canción The Promised Land a la memoria de Renee Good, madre de tres hijos y ciudadana estadunidense, quien murió a manos de un agente del ICE en Mineápolis.

Tras el hecho, se han intensificado las protestas contra las políticas migratorias y la actuación de las fuerzas federales en Minnesota.

Las declaraciones del músico se viralizaron en medios internacionales y redes sociales, sumándose a las críticas de autoridades locales y figuras públicas.

La administración Trump ha defendido al agente involucrado, al asegurar que actuó en defensa propia.

Esta no es la primera vez que Springsteen confronta al mandatario. Durante la campaña presidencial de 2024 apoyó públicamente a Kamala Harris y calificó a Trump como “el candidato más peligroso” de su vida.


Comentarios

