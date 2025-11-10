Afinan Hacienda y FIFA acuerdos fiscales para Mundial 2026

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sostuvo una serie de reuniones con representantes de la FIFA para revisar los compromisos fiscales que México asumió desde 2018, como parte de los acuerdos que permitieron al país convertirse en sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 junto con Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con la dependencia, los encuentros tuvieron como objetivo precisar las reglas en materia de impuestos, aduanas y contratación internacional que aplicarán a las empresas y personas involucradas directamente en la planeación y desarrollo del torneo.

Acota el Gobierno de México las medidas fiscales que otorgan exenciones a organizadores de la Copa Mundial FIFA 2026.https://t.co/Hwhcz3KOUr pic.twitter.com/StSdL58n44 — Hacienda (@Hacienda_Mexico) November 10, 2025

Los beneficios que se revisan provienen de la Garantía Gubernamental firmada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, documento que otorgó facilidades fiscales y administrativas a la FIFA, sus filiales, proveedores y contratistas.

El acuerdo tiene una vigencia de diez años, iniciada en 2018, y su finalidad fue garantizar condiciones adecuadas para la organización del evento sin obstáculos legales o fiscales.

Por su parte, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo decidió mantener estos compromisos, incorporando en la Ley de Ingresos de la Federación una disposición que autoriza a Hacienda a emitir una “norma habilitante”.

Esta permitirá aplicar facilidades fiscales exclusivamente a quienes participen en la organización y celebración del Mundial 2026.

Importaciones temporales y simplificación tributaria

Las medidas facilitarán que los organizadores y empresas cumplan sus obligaciones fiscales de forma simplificada durante 2026.

Entre ellas, se permitirá la importación temporal de materiales, equipos o mercancías sin los procesos habituales de las operaciones comerciales.

También se agilitará la contratación de servicios internacionales y el traslado de personal extranjero, asegurando el desarrollo del evento sin trabas burocráticas.

Sin embargo, Hacienda aclaró que estas facilidades solo aplicarán a las actividades directamente relacionadas con el Mundial y no se extenderán al público en general ni a empresas ajenas al evento.

Publicación oficial y control del SAT

Una vez concluidos los acuerdos técnicos, la Secretaría de Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), publicará las reglas en el Diario Oficial de la Federación.

En ellas se definirán los criterios para acceder a los beneficios, los requisitos y los procedimientos administrativos.

Durante las mesas de trabajo también se revisaron los protocolos de entrada y salida de mercancías, los pagos a proveedores internacionales y los trámites migratorios para el personal vinculado con la organización.

Por otra parte, Hacienda subrayó que estas medidas buscan garantizar un Mundial ordenado y con apego a las leyes mexicanas, evitando contratiempos administrativos y financieros.

Acuerdos similares se han implementado en países sede de eventos internacionales, donde los gobiernos otorgan facilidades fiscales a la FIFA para asegurar la viabilidad logística y económica de los torneos.

En el caso de México, las disposiciones forman parte de los compromisos adquiridos desde la candidatura mundialista y se aplicarán únicamente durante el año 2026, cuando el país reciba 13 partidos del Mundial, incluida la inauguración en el Estadio Azteca.

Comentarios