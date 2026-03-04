Seguridad y FIFA afinan blindaje rumbo al Mundial 2026 en México

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo una reunión con representantes de la FIFA y autoridades de los tres niveles de gobierno para coordinar las acciones de seguridad de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El encuentro se realizó por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de revisar protocolos de inteligencia, prevención y despliegue operativo que se aplicarán durante el evento internacional.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, sostuvimos hoy una reunión con representantes de la @FIFAWorldCup , autoridades federales y autoridades de la Ciudad de México, de Jalisco, y de Nuevo León para coordinar las acciones de seguridad rumbo a la #CopaMundialFIFA… pic.twitter.com/pxz0xUUdTf — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) March 4, 2026

Coordinación nacional

En la reunión participaron dependencias federales y autoridades de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, entidades que serán sedes del torneo.

También acudieron representantes de la Secretaría de Gobernación, Defensa, Marina, Relaciones Exteriores y corporaciones de seguridad estatales y capitalinas.

Durante el encuentro se enfatizó el trabajo conjunto entre federación, estados y municipios para garantizar la seguridad tanto de la población como de los visitantes extranjeros.

Gobierno garantiza seguridad

En su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum aseguró que la seguridad para el Mundial está plenamente prevista.

“Está garantizada la seguridad y suficiente vigilancia (…) para que sea un gran mundial pacífico”, afirmó la mandataria, quien recientemente conversó con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien expresó confianza en México como sede.

La presidenta subrayó que el operativo involucra a la Secretaría de Seguridad, la Defensa, la Marina, el Centro Nacional de Inteligencia y a las policías estatales, y que se ha venido trabajando en él desde hace casi un año.

México será coanfitrión del Mundial junto con Estados Unidos y Canadá. El país albergará partidos en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

De acuerdo con autoridades, el territorio nacional recibirá un total de 13 encuentros y se prevé la llegada de más de cinco millones de visitantes durante la justa mundialista.

