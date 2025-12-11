México y EUA afinan plan para sanear el Río Tijuana: Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este jueves que México y Estados Unidos mantienen un acuerdo binacional para avanzar en el saneamiento del Río Tijuana, luego de que el presidente Donald Trump exigiera públicamente a México resolver “de inmediato” los problemas de agua y alcantarillado que afectan a California.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria recordó que el trabajo conjunto no es nuevo y que parte del proyecto ya está en funcionamiento.

“Ya hay un acuerdo sobre ese tema, un primer acuerdo que se firmó con el presidente López Obrador, que derivó en la construcción de una planta de tratamiento hecha por ingenieros militares y que ya está funcionando”, explicó.

Planta en Tijuana y ampliación en San Diego

Sheinbaum detalló que recientemente se formalizó un segundo acuerdo entre la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, y el titular de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA).

Ambos funcionarios visitaron Tijuana y firmaron un marco de entendimiento para ampliar el proyecto.

“Se firmó un acuerdo de entendimiento... que tiene que ser aterrizado. Incluye la ampliación de una planta de tratamiento en San Diego, que ellos todavía no han construido”, señaló.

En el caso de México, adelantó que a partir de 2026 se iniciarán nuevas obras para reforzar el sistema hidráulico:

“Tenemos que hacer una serie de colectores y la ampliación de la planta que ya está en operación”.

Problema histórico de contaminación

La mandataria también contextualizó que, durante décadas, parte del drenaje de Tijuana terminó en el océano Pacífico, afectando a comunidades de ambos lados de la frontera.

El nuevo esquema pretende resolver de manera definitiva el vertido de aguas residuales.

“Lo que se busca es evitar esta contaminación y ya hay un primer acuerdo y un segundo acuerdo”, destacó.

“Quizá no estaba informado”: Sheinbaum responde a Trump

Sobre los recientes comentarios de Donald Trump, quien criticó la calidad del sistema de alcantarillado en Tijuana, la titular del Poder Ejecutivo sostuvo:

“A lo mejor no estaba suficientemente informado, no sé. No podemos determinar por qué hizo esa publicación, pero ya existen dos acuerdos que deben concluirse”, afirmó.

Por otra parte, reiteró que México continuará trabajando en coordinación con Washington y que el objetivo es cumplir los compromisos de ambas partes para resolver un problema ambiental que afecta directamente a las comunidades fronterizas.

