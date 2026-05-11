A un mes del Mundial, selecciones afinan listas definitivas

A falta de un mes para el arranque del Mundial 2026, el cual se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, las selecciones nacionales ultiman detalles para anunciar sus listas definitivas de 26 futbolistas.

Será la primera Copa del Mundo con 48 selecciones participantes, un formato histórico que incrementará el número de partidos y ampliará la presencia de selecciones de todos los continentes.

La FIFA tiene previsto publicar las listas oficiales completas el próximo 2 de junio, pocos días antes de la inauguración del torneo programada para el 11 de junio.

Francia abrirá los anuncios

La primera gran selección en revelar a sus convocados será Francia, que dará a conocer su plantilla el 14 de mayo.

Posteriormente lo harán Bélgica el 15 de mayo y Brasil el 18 de mayo, en medio de gran expectativa por conocer a las figuras que disputarán la justa mundialista.

Portugal presentará su convocatoria el 19 de mayo, mientras que Alemania y Marruecos lo harán el 21 de mayo.

España, Inglaterra y Estados Unidos afinan detalles

Las selecciones europeas continuarán con los anuncios durante la última semana de mayo.

Inglaterra revelará su lista el 22 de mayo, seguida de España y Países Bajos, que tienen programado hacerlo el 25 de mayo.

Por su parte, Estados Unidos, uno de los países anfitriones, dará a conocer a sus convocados el 26 de mayo.

Argentina y México esperan hasta el cierre

La vigente campeona del mundo, Argentina, entregará su convocatoria definitiva el 30 de mayo, mientras que México esperará hasta el 1 de junio para anunciar a los futbolistas que representarán al país en casa.

Los entrenadores todavía evalúan el estado físico de varios jugadores, así como el cierre de temporada en las principales ligas del mundo, antes de tomar las decisiones definitivas.

Cabe señalar que la Copa Mundial 2026 será la primera organizada de manera conjunta por tres países y también la primera con 48 selecciones, lo que marcará un nuevo récord de participantes.

México hará historia al convertirse en el primer país en albergar tres Copas del Mundo, luego de las ediciones de 1970 y 1986.

El torneo arrancará el 11 de junio y concluirá el 19 de julio, con sedes distribuidas en distintas ciudades de Norteamérica y millones de aficionados esperados en los estadios y zonas de Fan Fest.

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