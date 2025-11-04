Agresor de alcalde de Uruapan sigue sin identificar: Gobierno

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el agresor del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, aún no ha sido identificado, pese a que la Fiscalía de Michoacán ofreció una conferencia de prensa sobre el caso.

“Todos condenamos el homicidio y lo primero que tiene que haber es justicia. No está identificado todavía”, expresó la mandataria.

Fuentes federales identificaron al presunto asesino como Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias “El Cuate”, familiar de un presunto miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con los reportes, “El Cuate” sería pariente de “El Prángana”, quien habría sido el autor material del homicidio, perpetrado durante el Festival de las Velas en Uruapan, donde Manzo fue atacado con al menos siete disparos.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si el crimen está relacionado con actividades del crimen organizado.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Michoacán mantiene abierta una carpeta de investigación y trabaja en conjunto con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública.

Sheinbaum reafirmó que su gobierno no tolerará la impunidad y que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia busca atender las causas estructurales de la violencia en la entidad.

“El pueblo de Michoacán merece vivir en paz. Vamos a garantizar justicia y seguridad”, subrayó.

