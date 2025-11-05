Cerrar X
rgvf_6f75f41b82
Nuevo León

Deuda de $400 mil pesos, posible motivo del feminicidio de Yaneli

El fiscal Javier Flores informó que el feminicidio de Yaneli Pardo derivó de una deuda de 400 mil pesos; el agresor, Alejandro Garza, se suicidó tras el crimen

  • 05
  • Noviembre
    2025

Las investigaciones realizadas por parte de la fiscalía del asesinato de Yaneli Pardo, el pasado lunes en la colonia Cumbres Mediterráneo demostraron la existencia de una relación de confianza entre los implicados así lo dio a conocer El fiscal del Estado Javier Flores Saldívar.

Luego de la reunión de seguridad el encargado señaló que este homicidio se cataloga como feminicidio, por la relación económica que ambos sostenían, ya que se contaba con la existencia de un pagaré firmado, presuntamente por el pago pendiente de una deuda de 400 mil pesos.

Añadió que las investigaciones continúan ya que no se ha localizado el arma de fuego que acabaría non la vida de Yaneli Pardo.

Así mismo se confirmó el suicidio del homicida Alejandro Garza Treviño, quien se privó de la vida tras cortarse el cuello.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_06_T132812_673_7d3d0aabf7
Monterrey y Dallas comparten estrategias de vigilancia
EH_UNA_FOTO_2025_11_06_T131420_520_b517d87e9f
Impulsan desarrollo cultural con Museo de Arte Contemporáneo
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_06_T115805_351_e109427605
Vinculan a dos mujeres extranjeras por armas en General Bravo
publicidad

Últimas Noticias

EH_CONTEXTO_28_00ad6a57ea
Revisan medidas de seguridad en tiendas ante tragedia en Sonora
EH_UNA_FOTO_2025_11_06_T132812_673_7d3d0aabf7
Monterrey y Dallas comparten estrategias de vigilancia
EH_UNA_FOTO_2025_11_06_T131420_520_b517d87e9f
Impulsan desarrollo cultural con Museo de Arte Contemporáneo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_04_at_1_25_37_AM_d94cb799e0
Se cansan de aseguradoras y bloquean Constitución
Whats_App_Image_2025_11_03_at_11_13_15_PM_a95c91a6ed
Presunto homicida de Cumbres Mediterráneo se quita la vida
mujer_crimen_cumbres_304d63a844
Mujer asesinada era socia y compañera de trabajo de su agresor
publicidad
×