Cae presunto agresor del subsecretario de Seguridad de Colima

Un hombre presuntamente relacionado con el ataque armado contra Heriberto Morentín Ramírez, subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Colima, fue detenido en un operativo conjunto entre la Policía Estatal, el C5i y Fuerzas Armadas.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que la captura ocurrió horas después de la agresión registrada la mañana del 9 de diciembre.

El sujeto fue ubicado en el municipio de Colima, donde se aseguraron diversos indicios, entre ellos presuntas dosis de droga.

El detenido, cuyo nombre no fue revelado, quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado. “Será la Fiscalía quien determine su situación jurídica”, señaló la SSP en un comunicado.

Continúa búsqueda de más implicados

Mientras tanto, autoridades de seguridad mantienen operativos y labores de inteligencia para localizar a otras personas relacionadas con el ataque.

Ataque a funcionario de Colima fue por grupo delictivo: Sheinbaum

Por otra parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este miércoles que el ataque armado contra Heriberto Morentín Ramírez, subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Colima, fue perpetrado por integrantes del crimen organizado que operan en la entidad.

“Son grupos delictivos de Colima… Está estable afortunadamente. Y ya hay detenidos también”, señaló la mandataria durante La Mañanera del Pueblo, al asegurar que será el Gabinete de Seguridad quien ampliará la información sobre el caso.

Sheinbaum subrayó que el atentado no está vinculado a dinámicas federales, sino a la situación particular del estado. “Siempre hay comunicación con los estados, pero esto tiene que ver con las propias condiciones de Colima”, puntualizó.

