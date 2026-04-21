Así ocurrió ataque en Teotihuacán: agresor se quitó la vida

El secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Carrillo, dio a conocer este martes la cronología oficial del ataque armado ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán, que dejó dos personas muertas, entre ellas el agresor, y al menos siete lesionados.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario detalló minuto a minuto cómo se desarrollaron los hechos en la zona de la Pirámide de la Luna.

“Prácticamente el primer reporte lo recibimos a las 11:20, donde se indica la presencia de una persona armada amagando a civiles”, explicó Castañeda.

Minuto a minuto: así se desarrolló la agresión

De acuerdo con el reporte oficial, a las 11:23 horas se canalizó la alerta a distintas corporaciones de seguridad, incluyendo Guardia Nacional, policía municipal y estatal, mientras se obtenían imágenes del agresor en el sitio.

Minutos después, a las 11:30, arribaron elementos de la Guardia Nacional, quienes fueron recibidos a tiros por el atacante.

“Cuando llega personal de la Guardia Nacional, el presunto agresor efectúa detonaciones de arma de fuego… repelen esta agresión, el agresor es lesionado en una pierna”, detalló Castañeda.

Posteriormente, a las 11:45 horas, el agresor se quitó la vida.

“A las 11:45 tenemos que se quita la vida de manera voluntaria”, puntualizó el secretario.

Para las 12:20 horas, toda la zona arqueológica ya se encontraba bajo resguardo de las autoridades.

Tras el ataque, se implementó un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales, con el despliegue de 300 elementos de la Policía Estatal y la Guardia Nacional.

“Se llevó a cabo el acordonamiento interno y externo… y se apoyó en el desalojo y canalización a servicios médicos”, indicó.

El funcionario explicó que varios de los lesionados presentaban heridas por caídas durante el caos generado por los disparos, aunque siete personas sí resultaron heridas por arma de fuego. De ellas, seis ya fueron dadas de alta.

Víctimas extranjeras y saldo final

El saldo confirmado es de dos personas fallecidas: el agresor, identificado como Julio César Jasso Ramírez, y una mujer de nacionalidad canadiense.

Entre los heridos se encuentran personas de distintas nacionalidades, incluyendo Canadá, Estados Unidos, Colombia, Rusia, Brasil y Países Bajos.

“Únicamente tenemos corroborados dos decesos, el del agresor y de una víctima de origen canadiense”, señaló.

Lee la nota completa: Revelan nacionalidad de víctimas por tiroteo en Teotihuacán

Agresor actuó solo; investigan su trayectoria

Las autoridades confirmaron que el atacante actuó en solitario y no hay indicios de participación de otras personas.

“Se trató de un solo atacante, esta persona actuó sola”, afirmó el secretario.

Asimismo, se informó que el agresor llegó al sitio en un vehículo de plataforma digital y que ya fue identificado el hotel donde se hospedó un día antes del ataque, el cual se encuentra bajo investigación.

Comentarios