Agrupamiento mexicano Yumare rescata a dos personas en Venezuela

Además de los rescates humanos, los integrantes de “Yumare” pusieron a salvo a dos perros encontrados durante las labores de búsqueda

El Agrupamiento Humanitario “Yumare” concluyó su misión de búsqueda y rescate en Venezuela con dos personas localizadas con vida y la recuperación de 92 cuerpos entre los escombros dejados por los terremotos que golpearon al país el pasado 24 de junio.

Después de 15 días de trabajo en algunas de las zonas más afectadas, el contingente mexicano regresó al país tras participar en operaciones de alta complejidad, marcadas por el colapso de edificios, la inestabilidad de las estructuras y la búsqueda contrarreloj de posibles sobrevivientes.

Más de 260 especialistas participaron en la misión

El agrupamiento estuvo integrado por 264 elementos y 18 binomios caninos, además de personal especializado en búsqueda dentro de estructuras colapsadas, evaluación de inmuebles y atención de emergencias.

Las labores se concentraron principalmente en comunidades del estado de La Guaira, una de las regiones con mayores daños tras los movimientos sísmicos. Los equipos se organizaron en células que realizaron recorridos, inspecciones y trabajos de extracción en edificios afectados.

Los perros entrenados fueron utilizados para detectar señales humanas debajo de los escombros. Cuando alguno de ellos marcaba una zona, los rescatistas iniciaban la apertura controlada de accesos para evitar nuevos derrumbes.

Rescates se realizaron bajo condiciones de alto riesgo

Durante la misión, los especialistas mexicanos lograron rescatar con vida a dos personas, resultado que se convirtió en uno de los principales logros del operativo debido al tiempo transcurrido desde los sismos y a la dificultad para ingresar a los inmuebles.

Algunas maniobras requirieron retirar losas de concreto de gran espesor y construir pasos entre estructuras inestables, por lo que cada intervención comenzaba con una revisión técnica para proteger tanto a las víctimas como al personal de emergencia.

Conforme disminuyeron las posibilidades de encontrar sobrevivientes, las tareas se orientaron gradualmente hacia la recuperación de víctimas. Al finalizar el despliegue, el contingente informó la localización de 92 cuerpos.

Además de los rescates humanos, los integrantes de “Yumare” pusieron a salvo a dos perros encontrados durante las labores de búsqueda.

Entre ellos destacó una cachorra llamada Laika, que fue adoptada por el contingente y comenzó un proceso de adaptación para integrarse al trabajo de los equipos caninos mexicanos.

La historia del animal se convirtió en uno de los momentos más simbólicos de la misión, al representar una señal de esperanza en medio de la destrucción provocada por los terremotos.

México concluye despliegue tras dos semanas de labores

Durante su estancia, el personal mexicano trabajó en coordinación con autoridades venezolanas y brigadas internacionales que participaron en la búsqueda de sobrevivientes, la recuperación de víctimas y la atención de las comunidades afectadas.

La magnitud de los daños, la cantidad de edificios comprometidos y las condiciones de las zonas de trabajo llevaron a integrantes del contingente a considerar la emergencia como una de las más complejas en las que han participado.

Con el regreso del Agrupamiento “Yumare”, México cerró una misión humanitaria que combinó experiencia técnica, apoyo internacional y trabajo de los binomios caninos en uno de los desastres más graves registrados recientemente en Venezuela.