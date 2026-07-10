El agrupamiento Yumare regresó tras labores de rescate, atención médica y apoyo humanitario por los sismos del 24 de junio

Inicio / Nacional / Sheinbaum recibe a brigada 'Yumare' que apoyó en Venezuela

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó este viernes la recepción del Agrupamiento de Ayuda Humanitaria “Yumare”, integrado por elementos del Ejército, Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional, quienes participaron en labores de rescate y asistencia tras los sismos que afectaron a Venezuela el pasado 24 de junio.

Durante el acto realizado en las instalaciones de la 1/a. Zona Aérea Militar, en Santa Lucía, Estado de México, la mandataria reconoció el esfuerzo de las mujeres y hombres que formaron parte de la misión humanitaria y destacó su compromiso con la población afectada.

La presidenta agradeció a los integrantes del agrupamiento por su profesionalismo, disciplina y capacidad operativa, al señalar que su trabajo superó las tareas asignadas al realizarse con entrega y sentido humanitario.

“Gracias por su profesionalismo, por su disciplina y por su extraordinaria capacidad, pero sobre todo, gracias porque su labor fue mucho más allá del deber que les fue encomendado. Lo hicieron con entrega y sobre todo con un profundo humanismo”, expresó Sheinbaum Pardo.

La jefa del Ejecutivo federal afirmó que la misión de “Yumare” representó la solidaridad de México con un pueblo hermano en momentos de emergencia.

“Mostraron el verdadero rostro d e México. Un México solidario, fraterno y profundamente humanista. Un México que entiende que ninguna vida es ajena y que el dolor de un pueblo hermano también nos convoca”, señaló.

Venezuela agradece apoyo mexicano

Durante la ceremonia, la embajadora de Venezuela en México, Stella Marina Lugo de Montilla, reconoció la ayuda brindada por el país y afirmó que el respaldo mexicano llegó pocas horas después de que dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 provocaran graves daños en territorio venezolano.

“Venezuela hoy le rinde homenaje a este hermoso y noble pueblo mexicano”, expresó la diplomática.

Lugo de Montilla aseguró que la recuperación de Venezuela también estará ligada al apoyo recibido de México durante la emergencia.

Como muestra de agradecimiento, fue entregada una carta de la presidenta venezolana Delcy Rodríguez, así como el máximo reconocimiento otorgado por Venezuela a quienes participan en labores de asistencia y ayuda humanitaria.

Rescate de personas y apoyo médico

El Agrupamiento “Yumare” estuvo conformado por 264 mujeres y hombres del Ejército, Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional, además de 18 binomios caninos especializados en búsqueda y rescate.

Los equipos mexicanos participaron en la localización de personas atrapadas entre estructuras colapsadas y lograron rescatar con vida a dos personas y dos perros. Además, recuperaron 92 cuerpos sin vida durante las labores posteriores a los sismos.

La brigada también brindó atención médica a la población afectada y estableció un puente aéreo mediante ocho vuelos, con los que fueron trasladadas 20 toneladas de despensas, insumos médicos y herramientas.

Posteriormente, se continuó con el envío de ayuda mediante embarcaciones.

Durante el encuentro, Sheinbaum agradeció al gobierno venezolano la entrega de una cachorra de raza belga malinois llamada “Laika”, como reconocimiento a la labor realizada por los elementos mexicanos.

Laika se incorporará al grupo de binomios caninos mexicanos, considerados un símbolo de esperanza y apoyo durante emergencias como sismos, huracanes y otros desastres naturales.

México capacitará a rescatistas venezolanos

La Dirección Nacional de Protección Civil de Venezuela solicitó al Ejército Mexicano apoyo para capacitar a dos especialistas venezolanos en protección civil y manejo de activos biológicos.

Los especialistas, junto con los perros Sol y Sara, recibirán entrenamiento en México para fortalecer sus capacidades de búsqueda, localización y rescate de personas en estructuras colapsadas.

La capacitación estará a cargo del Ejército Mexicano en el Centro de Adiestramiento de la Policía Militar, donde se desarrollará de agosto a diciembre de 2026.