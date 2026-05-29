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Coahuila

Capturan a cuatro personas con apoyo del C2 en Saltillo

Tras dar seguimiento a sus movimientos en tiempo real, elementos del agrupamiento K9 lograron ubicar y arrestar a quien fue identificado como Ángel Gabriel “N”.

  • 29
  • Mayo
    2026

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó sobre la detención de cuatro personas en distintos hechos registrados en la ciudad, resultado de la coordinación entre las áreas operativas de la corporación y el monitoreo permanente realizado a través de las cámaras del Centro de Control y Comando (C2).

Uno de los casos ocurrió en la colonia Landín, donde operadores del sistema de videovigilancia detectaron a un individuo en un puente peatonal portando un objeto con características similares a un arma blanca y acercándose de manera sospechosa a un transeúnte. Tras dar seguimiento a sus movimientos en tiempo real, elementos del agrupamiento K9 lograron ubicar y arrestar a quien fue identificado como Ángel Gabriel “N”.

De igual forma, en la Zona Centro fue asegurado Vicente “N”, luego de que cámaras de vigilancia lo captaran presuntamente intentando abrir un vehículo estacionado.

Videovigilancia y reportes ciudadanos permiten más detenciones

En otro incidente, personal del C2 observó a un hombre involucrado en altercados con varias personas en el primer cuadro de la ciudad. Debido a su comportamiento agresivo, policías municipales procedieron a su detención, identificándolo como Luis Fernando “N”.

Además, mediante un reporte ciudadano realizado en grupos de seguridad de WhatsApp, se alertó sobre una persona que lanzaba piedras contra automóviles en la calle Emilio Carranza. Gracias al seguimiento por videovigilancia y una persecución de corta duración, los agentes lograron asegurar al presunto responsable, quien resultó ser menor de edad.

 


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