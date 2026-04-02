Agrupamiento montado de Guardia Estatal vigilan Playa La Pesca

La Secretaría de Seguridad Pública desplegó a sus caballos y jinetes del Agrupamiento Montado de la Guardia Estatal como parte del operativo Semana Santa 2026.

Se realizan labores de vigilancia y proximidad en la Playa La Pesca del municipio de Soto la Marina, lugar preferido de Victoria y la región, además de los estados vecinos de Nuevo León y San Luis Potosí.

De esta manera los equinos Atila, Azteca, Cadete, Jolino y Mulita, han llamado la atención de los turistas quienes además de tomarse fotografías, disfrutan de paseos a caballo.

La presencia del Agrupamiento Montado permite brindar una respuesta inmediata ante emergencias, especialmente en zonas donde el terreno dificulta el acceso de unidades de mayor tamaño.

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