Alcanza turismo en México cifras históricas en abril 2026

La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Josefina Rodríguez Zamora, informó que el turismo mexicano alcanzó cifras históricas durante abril de 2026.

Destacó que el país registró récords históricos en llegada de visitantes internacionales, turistas extranjeros, cruceristas y derrama económica.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Zamora aseguró que los resultados confirman el buen momento que atraviesa el sector y su relevancia para la economía nacional.

“Se cumplieron tres récords históricos en el tema de turismo. En visitantes internacionales alcanzamos 8.3 millones; la llegada de turistas internacionales a México fue de 3.81 millones y los cruceristas alcanzaron 1.25 millones”, señaló.

De acuerdo con los datos de Sectur, durante abril llegaron al país 8.3 millones de visitantes internacionales, cifra que representa un incremento de 8% respecto al mismo periodo del año anterior.

En cuanto a turistas internacionales, aquellos que pernoctan al menos una noche en el destino, la cifra alcanzó los 3.81 millones, un aumento de 1.8% frente a abril de 2025.

El segmento de cruceros también registró una marca histórica con la llegada de 1.25 millones de pasajeros, lo que significó un crecimiento anual de 31.5%.

Uno de los indicadores más destacados fue el gasto realizado por los visitantes en territorio nacional.

“Sobre todo lo que nos ha pedido la presidenta, el gasto que generan en territorio mexicano, 109.8 millones de dólares, que son 36.4 por ciento más que en 2025”, explicó Rodríguez Zamora.

Subrayó que estas cifras representan los mejores registros para un mes de abril en más de dos décadas.

El primer cuatrimestre también marca récord

Cabe señalar que la tendencia positiva se mantiene en el acumulado de enero a abril.

Sectur reportó que México recibió 34.5 millones de visitantes internacionales durante el primer cuatrimestre de 2026, un crecimiento de 9.7% respecto al mismo periodo del año pasado.

Asimismo, la llegada de turistas internacionales alcanzó los 16.5 millones de personas, equivalente a un aumento de 5.5%.

En materia de cruceros, el país contabilizó 4.88 millones de pasajeros entre enero y abril, 13% más que en 2025, mientras que el gasto de este segmento alcanzó los $426.9 millones de dólares, un incremento de 16%.

Europa y Sudamérica impulsan nuevos mercados

Aunque Estados Unidos y Canadá continúan siendo los principales emisores de turistas hacia México, Sectur destacó el crecimiento de otros mercados internacionales.

España registró un aumento superior al 23%; Colombia creció más de 18%; Brasil avanzó 14%; Francia 13.8%; Reino Unido cerca de 12% y Canadá alcanzó un crecimiento histórico de 10%.

“Veamos cómo están creciendo otros mercados, que es justo ahí donde compensamos nuestro turismo y por eso los récords históricos en este abril”, afirmó la secretaria.

Explicó que la nueva estrategia de promoción turística se basa en inteligencia de datos para identificar segmentos específicos y dirigir campañas de manera más eficiente en mercados internacionales.

Nuevo León vive la fiesta mundialista

Por otra parte, destacó también la respuesta de los aficionados durante las actividades relacionadas con el Mundial 2026 en distintas ciudades del país.

En Nuevo León, los eventos futboleros reunieron a cerca de 50,000 personas, consolidando a la entidad como uno de los principales puntos de celebración durante el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Según los datos presentados por Sectur, más de 100,000 personas se congregaron en el Zócalo de la Ciudad de México para seguir el partido inaugural, mientras que en las distintas alcaldías capitalinas se contabilizaron alrededor de 200,000 asistentes, mientras que Jalisco registró 38,000 asistentes.

Tren Maya y turismo nacional mantienen crecimiento

Otro de los indicadores destacados fue el comportamiento del Tren Maya, que continúa incrementando el flujo de visitantes extranjeros.

Entre enero y abril, más de 39,600 turistas internacionales utilizaron este sistema ferroviario, cifra que representa un crecimiento de 34% respecto al año anterior.

Destacó además la fortaleza del turismo interno, al señalar que 35.9 millones de mexicanos se hospedaron en hoteles durante el primer cuatrimestre del año.

“Somos los que llenamos hoteles y experiencias. Alcanzamos de enero a abril 35.9 millones de mexicanas y mexicanos que turistearon en nuestro país”, comentó.

Agregó que, si se incluyen las plataformas digitales de hospedaje, la cifra supera los 50 millones de viajeros nacionales.

Informó que la población ocupada en actividades turísticas alcanzó los 5 millones 22 mil trabajadores, lo que representa 51,000 empleos más respecto al año anterior.

“El turismo no sólo genera derrama económica, genera prosperidad compartida y empleo”, afirmó.

Finalmente, señaló que México espera recibir al menos 10 millones de visitantes internacionales durante la celebración del Mundial 2026 en las sedes de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

“Ayer creo que a todos se nos enchinó la piel. Eso es México y eso es lo que expresamos ante el mundo. Eso hace que un turista compre un boleto de avión y venga a conocer nuestro país”, concluyó.

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