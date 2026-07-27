México alcanza superávit comercial de US$9,857 millones en 2026

En comparación con mayo de 2025, el superávit no reportó variaciones al registrar una cifra positiva de $2,259 millones de dólares

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México alcanzó los $9,857 millones de dólares en superávit comercial durante la primera mitad de 2026, después de registrar $4,090 millones de dólares tan solo en el mes de junio, según lo reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Estadísticas muestran que estos resultados se acreditan en gran medida a las exportaciones no petroleras. En los primeros meses de este 2026, las exportaciones se elevaron un 24.6% interanual, equivalente a los $398,723 millones de dólares, mientras que las ventas relacionadas con el petróleo disminuyeron aproximadamente 2.9%.

Por otra parte, las importaciones alcanzaron 22% al registrar $379,866 millones de dólares. En especial, las importaciones petroleras se elevaron 12.1% año interanual, al ubicarse en los $26.210.5 millones de dólares.

Superávit comercial en junio se incrementa 34.4%

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), México reportó un incremento de $4,090 millones de dólares en junio tras el aumento del 34.4% de las exportaciones.

En comparación con mayo de 2025, el superávit no reportó variaciones al registrar una cifra positiva de $2,259 millones de dólares.

Por su parte, las ventas petroleras se elevaron 43.4% de manera interanual, mientras que las no petroleras alcanzaron 34.1%

Además, México reportó en 2025 una balanza de $7111 millones de dólares, un resultado positivo a los $8,212 milones de dólares registrados en 2024.