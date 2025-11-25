Alerta CFE por nueva estafa con falsos avisos de multa y corte

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) emitió una alerta nacional por una nueva forma de fraude que se ha detectado en varias entidades del país, donde estafadores se hacen pasar por empleados de la empresa para engañar a los usuarios mediante avisos falsos, amenazas de multas e intimidación con supuestos cortes del servicio.

Según la CFE, una de las variantes del fraude consiste en que un individuo, con uniforme parecido al oficial, acude a los domicilios y afirma que realiza un “operativo especial” para revisar o cambiar el medidor.

Durante la visita, señala presuntas irregularidades, como sellos dañados o candados ausentes, y exige pagos en efectivo para evitar sanciones.

Avisos impresos con plazos irreales y números falsos

Otra forma detectada es la colocación de avisos apócrifos, especialmente los viernes por la tarde, donde se otorgan apenas 12 horas para pagar entre $5 mil y $20 mil pesos bajo amenaza de corte del servicio.

El documento incluye un número telefónico falso donde los extorsionadores presionan al usuario asegurando que cometió una falta grave. En algunos casos, una segunda llamada es realizada por alguien que se presenta como “Jefe de Área de la CFE” y proporciona una cuenta bancaria personal para depositar la supuesta multa.

La CFE informó que estos casos han sido registrados principalmente en el Estado de México, Ciudad de México y Baja California, aunque no descarta que el esquema se extienda a otras regiones.

Recomendaciones oficiales para evitar ser víctima

La empresa pidió a las usuarias y usuarios extremar precauciones e identificar a todo supuesto empleado solicitando credencial oficial, uniforme y logotipos auténticos.

Recordó que nunca recibe pagos en efectivo a domicilio y que cualquier duda debe aclararse a través del número 071.

Además, instó a verificar la autenticidad de cualquier aviso o documento antes de permitir el acceso al domicilio y a denunciar cualquier intento de extorsión ante la CFE o ante autoridades ministeriales.

CFE y autoridades ya investigan y han detenido a sospechosos

La Comisión detalló que abrió una investigación interna y mantiene coordinación con las Divisiones de Distribución del país para registrar y analizar los reportes.

Asimismo, presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República y fiscalías estatales, lo que ha permitido la detención de varios presuntos implicados.

Además, reiteró que su prioridad es proteger a sus usuarios y fortalecer la confianza en la prestación del servicio eléctrico, por lo que mantendrá vigilancia y acciones legales contra quienes intenten suplantar a su personal.

