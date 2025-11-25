Cerrar X
cfe_extorsion_867113e837
Nacional

Alerta CFE por nueva estafa con falsos avisos de multa y corte

La CFE advirtió sobre una modalidad de extorsión donde falsos empleados colocan avisos apócrifos de multa o visitan domicilios para exigir pagos inmediatos

  • 25
  • Noviembre
    2025

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) emitió una alerta nacional por una nueva forma de fraude que se ha detectado en varias entidades del país, donde estafadores se hacen pasar por empleados de la empresa para engañar a los usuarios mediante avisos falsos, amenazas de multas e intimidación con supuestos cortes del servicio.

Según la CFE, una de las variantes del fraude consiste en que un individuo, con uniforme parecido al oficial, acude a los domicilios y afirma que realiza un “operativo especial” para revisar o cambiar el medidor.

Durante la visita, señala presuntas irregularidades, como sellos dañados o candados ausentes, y exige pagos en efectivo para evitar sanciones.

Avisos impresos con plazos irreales y números falsos

Otra forma detectada es la colocación de avisos apócrifos, especialmente los viernes por la tarde, donde se otorgan apenas 12 horas para pagar entre $5 mil y $20 mil pesos bajo amenaza de corte del servicio.

El documento incluye un número telefónico falso donde los extorsionadores presionan al usuario asegurando que cometió una falta grave. En algunos casos, una segunda llamada es realizada por alguien que se presenta como “Jefe de Área de la CFE” y proporciona una cuenta bancaria personal para depositar la supuesta multa.

cfe-fraude.jpg

La CFE informó que estos casos han sido registrados principalmente en el Estado de México, Ciudad de México y Baja California, aunque no descarta que el esquema se extienda a otras regiones.

Recomendaciones oficiales para evitar ser víctima

La empresa pidió a las usuarias y usuarios extremar precauciones e identificar a todo supuesto empleado solicitando credencial oficial, uniforme y logotipos auténticos.

Recordó que nunca recibe pagos en efectivo a domicilio y que cualquier duda debe aclararse a través del número 071.

Además, instó a verificar la autenticidad de cualquier aviso o documento antes de permitir el acceso al domicilio y a denunciar cualquier intento de extorsión ante la CFE o ante autoridades ministeriales.

cfe-fraudes.jpg

CFE y autoridades ya investigan y han detenido a sospechosos

La Comisión detalló que abrió una investigación interna y mantiene coordinación con las Divisiones de Distribución del país para registrar y analizar los reportes.

Asimismo, presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República y fiscalías estatales, lo que ha permitido la detención de varios presuntos implicados.

Además, reiteró que su prioridad es proteger a sus usuarios y fortalecer la confianza en la prestación del servicio eléctrico, por lo que mantendrá vigilancia y acciones legales contra quienes intenten suplantar a su personal.


Comentarios

publicidad
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

hong_kong_13_muertos_3bfaffd4ec
Mueren 13 en incendio de edificios en Hong Kong
EH_DOS_FOTOS_1_8991fc7800
Pide Sheinbaum respeto a elecciones en Honduras tras reunión
supercomputadora_sheinbaum_b2242091c3
Presentan 'Coatlicue', la supercomputadora más poderosa
publicidad

Últimas Noticias

hong_kong_13_muertos_3bfaffd4ec
Mueren 13 en incendio de edificios en Hong Kong
lluvias_nuevo_laredo_25cf64049f
Fuerte lluvia en Nuevo Laredo deja calles inundadas
EH_DOS_FOTOS_1_8991fc7800
Pide Sheinbaum respeto a elecciones en Honduras tras reunión
publicidad

Más Vistas

angela_desapaecida_guadalupe_174f873ebf_0892e057c3
Localizan en Nuevo Laredo a la menor desaparecida en Guadalupe
nl_caso_milena_1a290b217f
Indigna en NL rechazo de seguro a bebé con síndrome de Down
escena_aislin_derbez_gabriela_michel_3fb84377d7
Revela Aislinn Derbez la causa de muerte de Gabriela Michel
publicidad
×