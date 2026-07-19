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Alertan por intensa ola de calor en Nuevo León
La dependencia pidió extremar precauciones ante el inicio de la canícula, mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol
Por Vanessa Aguilar | 19 Julio 2026
Nuevo León enfrentará una semana de intenso calor, con temperaturas máximas de entre 38 y 40 grados centígrados y sin probabilidad de lluvias, de acuerdo con el pronóstico extendido de Protección Civil estatal.
La corporación informó que, ante el inicio del periodo de la canícula y las condiciones previstas para los próximos días, es importante que la población tome medidas para prevenir afectaciones a la salud derivadas de las altas temperaturas.
"Ante el inicio del periodo de la canícula y el pronóstico de altas temperaturas para los próximos días, el director de Protección Civil de Nuevo León, Erik Cavazos, hace un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones para prevenir afectaciones a la salud", informó la dependencia.
Según el pronóstico, durante la semana se esperan temperaturas máximas de entre 38 y 40 grados, mientras que las mínimas oscilarán alrededor de los 24 grados centígrados. Además, no se prevén lluvias.
Protección Civil exhortó a la población a mantenerse hidratada para evitar golpes de calor, especialmente en niños, personas adultas mayores y quienes realizan actividades al aire libre.
Asimismo, recomendó evitar la exposición prolongada al sol, principalmente entre las 11:00 y las 17:00 horas; utilizar ropa ligera y de colores claros, así como gorra o sombrero, y prestar especial atención a los grupos vulnerables.
“Durante este periodo es importante: Mantenerse bien hidratado. Evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 17:00 horas. Utilizar ropa ligera y de colores claros, así como gorra o sombrero. Prestar especial atención a niñas, niños, y personas adultas mayores”.
La dependencia también recordó que no se debe dejar a personas o mascotas dentro de vehículos estacionados, ya que la temperatura al interior de un automóvil puede elevarse rápidamente y poner en riesgo la vida.
“Nunca dejar personas o mascotas al interior de vehículos estacionados”, concluyó.