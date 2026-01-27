Alertan sobre crecimiento de la diabetes en México

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, alertó sobre el crecimiento de los distintos tipos de diabetes en México y exhortó a la población a reforzar la prevención y la atención primaria para frenar una de las enfermedades crónicas más extendidas del país.

Durante la conferencia matutina, el funcionario rechazó la idea de que un diagnóstico de diabetes lleve de forma inevitable a complicaciones severas.

“Es un mito que una persona con diabetes tenga que llegar necesariamente a daño renal, ceguera o amputaciones. Se puede prevenir y manejar sin complicaciones con un diagnóstico temprano”, subrayó.

Intervención temprana reduce hasta 60% el riesgo

Kershenobich afirmó que los cambios oportunos en hábitos de vida pueden marcar la diferencia.

“En términos generales, se puede reducir hasta en un 40 o 60 por ciento el riesgo de diabetes con una intervención temprana”, sostuvo.

Explicó que niveles elevados de glucosa en ayuno, incluso sin síntomas, deben encender alertas.

“Si alguien tiene 110 o 120 de azúcar, debe pensar en la posibilidad de que va a desarrollar diabetes e identificarlo en forma temprana”, dijo.

También mencionó el aumento del perímetro abdominal como una señal de riesgo que puede atenderse antes de que la enfermedad avance.

Estilo de vida y estrés, detonantes clave

El titular de Salud enlistó factores asociados al desarrollo de diabetes, entre ellos dietas altas en calorías y alimentos ultraprocesados, estrés crónico y alteraciones del sueño.

“El estrés se acompaña de niveles elevados de hidrocortisona y eso se vuelve un factor de riesgo. Tanto dormir poco como dormir en exceso también influyen”, explicó.

Advirtió que estos elementos pueden incrementar entre 20 y 60 por ciento la probabilidad de padecer la enfermedad y adelantar su aparición hasta una década.

Antecedentes familiares elevan la probabilidad

Kershenobich recalcó que la historia familiar es uno de los principales factores a vigilar.

“Si una persona tiene un familiar directo con diabetes, tiene de dos a tres veces más riesgo de desarrollarla. Con dos familiares, el riesgo sube de cuatro a seis veces”, detalló.

Por ello, llamó a las familias a modificar hábitos cuando existen estos antecedentes. “Los padres deben cambiar la alimentación y propiciar ejercicio en los niños. La prevención es el aspecto más relevante”, afirmó.

Diabetes gestacional, una alerta temprana

El secretario también abordó el impacto de la diabetes durante el embarazo y su relación con futuros diagnósticos.

“Una mujer que tuvo diabetes gestacional tiene de siete a diez veces más riesgo de desarrollar diabetes después”, señaló, además de advertir que los hijos también enfrentan mayor vulnerabilidad.

Indicó que las madres deben repetir estudios de glucosa entre seis y doce semanas tras el parto y mantener revisiones anuales durante cinco años.

“Cada caso sin seguimiento es una oportunidad perdida de prevención”, enfatizó.

Más educación y atención primaria

Kershenobich cerró su intervención con un llamado a fortalecer la cultura de la prevención.

“El propósito es favorecer una educación en salud y recordar que en las enfermedades crónicas lo más importante es la prevención y la atención temprana, no sólo tratar las complicaciones”, concluyó.

