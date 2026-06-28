Aseguró que no existe actuación oficial conocida que respalde las afirmaciones publicadas, por lo que solicitó al periódico rectificar la información

Inicio / Nacional / Alfonso Durazo niega de nueva cuenta ser investigado por EUA

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, negó este domingo, de nueva cuenta, estar bajo investigación por las autoridades de Estados Unidos.

En una carta dirigida a The New York Times (NYT), el mandatario estatal mencionó que no ha sido notificado sobre alguna indagatoria efectuada.

“No he recibido notificación alguna por parte de autoridad competente, en México o en el extranjero, sobre la existencia de investigación alguna en mi contra”,

En ese reportaje, señalaban al gobernador de Sonora como objetivo de investigación por parte de las autoridades estadounidenses por delitos relacionados con la corrupción.

Se afirmó que al menos una decena de mandatarios estatales y legisladores ofrecieron ser informantes contra integrantes de esa fuerza política por una iniciativa de la Administración de Control de Drogas (DEA).

“Muchos de estos funcionarios buscan adelantarse a las investigaciones que temen que pronto puedan centrarse en ellos”, se mencionó en el reportaje.

Por su parte, Durazo aseguró que “no existe actuación oficial conocida que respalde las afirmaciones publicadas”, por lo que solicitó al periódico rectificar la información difundida, ya que, dijo, “carece de sustento verificable”.

El funcionario también fue señalado por el diario Los Angeles Times como objeto de una investigación de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico y por la supuesta revocación de su visa.

EUA investiga al gobernador Alfonso Durazo, según medios

Diversos medios dieron a conocer que el Gobierno de Estados Unidos investiga al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, por supuestos vínculos con el crimen organizado.

De acuerdo con LA Times y Puente News Collaborative, esto derivó en que las autoridades estadunidenses les arrebataran su visa debido a que se encuentra bajo una investigación en 2025.