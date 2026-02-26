EUA acusa por narcoterrorismo a 'La Rana' y ofrece recompensa
EUA imputó a René Arzate García y a su hermano Alfonso Arzate García y ofrece hasta 10 millones de dólares por información que lleve a su captura
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó por narcoterrorismo a René Arzate García, alias “La Rana”, presunto integrante del Cártel de Sinaloa, y anunció una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a su captura.
La misma cantidad fue ofrecida por su hermano, Alfonso Arzate García, alias “Aquiles”, también señalado como operador de la organización criminal.
El fiscal del Distrito Sur de California, Adam Gordon, detalló que los cargos derivan de su presunto papel en el tráfico de drogas —incluidos fentanilo y metanfetaminas— hacia Estados Unidos, a través del corredor que conecta Tijuana, Baja California, con el sur de California.
De acuerdo con la acusación, “La Rana” enfrenta cargos por narcoterrorismo, apoyo material a una organización terrorista extranjera designada, participación en una empresa criminal continua, conspiración para distribuir e importar sustancias controladas y conspiración para lavado de dinero.
El funcionario precisó que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, mediante su programa de recompensas, ofrece hasta cinco millones de dólares por información que lleve al arresto o a una sentencia condenatoria de cada uno de los hermanos.
Las autoridades estadounidenses intensificaron así la presión judicial contra presuntos operadores del Cártel de Sinaloa vinculados al tráfico de drogas sintéticas hacia su territorio.
