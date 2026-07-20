Alista Gobierno foros para regular redes e IA entre menores

Especialistas y familias construirán una propuesta para el uso de redes sociales, plataformas digitales e inteligencia artificial entre menores

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la realización de tres foros regionales para construir, mediante un proceso de consulta y consenso, una propuesta que permita regular el uso de plataformas digitales, redes sociales e inteligencia artificial entre niñas, niños y adolescentes, la cual será presentada al Congreso de la Unión.

Los encuentros se realizarán el 19 de agosto en Nuevo León, el 3 de septiembre en Chiapas y el 17 de septiembre en Guerrero, y reunirán a especialistas, docentes, directivos, madres y padres de familia, estudiantes, instituciones de educación superior y organizaciones civiles para debatir los efectos del uso de la tecnología y definir un marco regulatorio.

Durante la conferencia matutina, la mandataria subrayó que el objetivo no es imponer una iniciativa del Gobierno, sino construir un acuerdo nacional sustentado en evidencia científica sobre el impacto que el uso excesivo de dispositivos digitales puede tener en la salud, el sueño, el aprendizaje y la convivencia familiar.

“No se trata de regular por regular, sino de que entre todas y todos lleguemos a un acuerdo”, afirmó Sheinbaum, al señalar que la propuesta también busca fortalecer la educación digital para que madres, padres y tutores conozcan los riesgos asociados al uso prolongado de pantallas y redes sociales.

La Presidenta recordó que 16 estados del país ya aplican medidas como la prohibición del uso de teléfonos celulares en las escuelas y anunció que, durante el próximo mes, las conferencias matutinas de los lunes estarán dedicadas a presentar evidencia científica y opiniones de especialistas sobre el impacto de las tecnologías digitales.

El subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva, informó que ya se realizaron foros en la región metropolitana, el noroeste y el centro-occidente del país, y que con los tres encuentros programados en Nuevo León, Chiapas y Guerrero concluirá la consulta nacional.

Agregó que también se convocará a escuelas e instituciones de educación superior a participar en una Semana Nacional de Juegos Tradicionales Mexicanos, con el propósito de fomentar la convivencia entre estudiantes y reducir el tiempo frente a las pantallas.

En los trabajos también participaron especialistas nacionales e internacionales, entre ellos representantes de la Unesco, quienes expusieron experiencias de países que ya cuentan con medidas para regular el uso de dispositivos electrónicos y redes sociales entre menores de edad.

Coincidieron en que cualquier regulación debe ir acompañada de estrategias de alfabetización digital, pensamiento crítico y formación para promover un uso responsable de las nuevas tecnologías.

La consulta nacional servirá como base para elaborar una propuesta legislativa que establezca reglas para el uso de plataformas digitales, redes sociales e inteligencia artificial entre niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de proteger su desarrollo integral y promover entornos digitales más seguros.