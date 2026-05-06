Alista CSP reunión con gobernadora interina de Sinaloa

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que sostendrá una próxima reunión con la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, como parte del acompañamiento federal ante la situación que enfrenta la entidad.

La mandataria aclaró que aún no existe una fecha definida, pero subrayó la disposición de su gobierno para fortalecer la coordinación.

“No nos hemos puesto de acuerdo de cuándo, pero sí, por supuesto hay que seguir ayudando al pueblo de Sinaloa y a la gobernadora interina que nombró el Congreso”, afirmó.

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Refuerzan apoyo federal en medio de tensión

Sheinbaum destacó que el respaldo al estado continuará, especialmente en un contexto donde se han anunciado medidas adicionales de seguridad.

El encuentro con Bonilla forma parte de los trabajos para atender la situación en Sinaloa, donde las autoridades buscan estabilizar las condiciones y mantener la gobernabilidad.

“Hay que seguir ayudando al pueblo de Sinaloa”, insistió.

En otro tema, la jefa del Ejecutivo fue cuestionada sobre la posibilidad de que el senador Enrique Inzunza Cázares solicite licencia, luego de señalamientos en su contra.

Sheinbaum fue enfática al señalar que no le corresponde intervenir en decisiones personales de funcionarios.

“Les corresponde a ellos definir o decidir, no a la Presidenta”, sostuvo.

Incluso, ironizó sobre las críticas a su estilo de gobierno:

“Me acusan de autoritaria… y después dicen: ¿por qué la Presidenta no le pide la licencia? Es un asunto de ellos”.

Recordó que en casos anteriores, como el del gobernador Rubén Rocha o el alcalde de Culiacán, las solicitudes de licencia fueron decisiones individuales.

“Imagínense que yo ande decidiendo si él pide licencia o no”, añadió.

Caso Chihuahua: FGR deberá esclarecer

En relación con la presencia de agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua, Sheinbaum indicó que será la Fiscalía General de la República (FGR) la encargada de esclarecer los hechos.

Además, subrayó que cualquier acuerdo en materia de seguridad con gobiernos extranjeros debe contar con el aval del Ejecutivo federal, al tratarse de un tema de seguridad nacional.

Explicó que si bien los estados pueden establecer colaboraciones en ámbitos como el cultural o científico, los asuntos de seguridad están regulados por la Ley de Seguridad Nacional.

Finalmente, Sheinbaum reiteró la importancia de respetar las atribuciones de cada nivel de gobierno y de las instituciones encargadas de impartir justicia.

Con ello, dejó claro que su administración mantendrá la coordinación con Sinaloa, pero sin intervenir en decisiones que corresponden a otros actores políticos o legales.

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