AMLO califica de 'groserísima' portada del NYT contra Trump

Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de "groserísima" y de "mal gusto" la portada del periódico The New York Times en la que aparece Donald Trump, acompañado con el texto: "Falló las pruebas de liderazgo y traicionó a Estados Unidos. Los votantes deben rechazarlo en noviembre", luego del atentado que sufrió el sábado pasado (13 de julio).

El titular del Ejecutivo también estuvo de acuerdo con la contestación del magnate Elon Musk al diario, en la que señala a las personas responsables de publicar dicha portada como "seres humanos verdaderamente insensibles y despreciables", que no tienen "una pizca de empatía".

The New York Times just published this about Trump today.



They are truly callous and despicable human beings. Not a shred of empathy. pic.twitter.com/zPmP4pj0bC