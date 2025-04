Desmiente Casa Blanca pausa de 90 días en aranceles de Trump

La Casa Blanca desmintió este lunes los rumores sobre una posible suspensión temporal de los aranceles globales anunciados recientemente por el presidente Donald Trump.

A través de un mensaje en redes sociales, el gobierno estadounidense calificó como “noticias falsas” las versiones que aseguraban que el mandatario contemplaba una tregua arancelaria de 90 días, excluyendo a China.

“La información de que el presidente está considerando una pausa de 90 días para los aranceles son NOTICIAS FALSAS”, indicó la Casa Blanca en una publicación directa, con mayúsculas incluidas para enfatizar su postura.

La administración Trump ha insistido en que los aranceles son necesarios para proteger los intereses de Estados Unidos y para obligar a China a negociar un acuerdo comercial más justo.

.@PressSec: Reports that @POTUS is considering a 90-day pause on tariffs are FAKE NEWS. pic.twitter.com/UfXO1BhwYW