AMLO critica a EUA por reconocer victoria de opositor de Maduro

"Eso es lo que nosotros pensamos y hacemos un llamado respetuoso a todos los gobiernos para que no haya intervencionismo, ningún gobierno está autorizado, no es legal, no es legítimo, emitir un fallo, dando perdedor o ganador a un candidato de otro país", mencionó el gobernante mexicano durante la conferencia de prensa matutina de este viernes.