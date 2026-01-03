Podcast
Nacional

AMLO condena acción de Estados Unidos contra Venezuela

El expresidente AMLO rechazó el atentado a la soberanía de Venezuela, criticó la política de imposición de EU y expresó su respaldo a Claudia Sheinbaum

  • 03
  • Enero
    2026

El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), difundió un comunicado en el que, pese a afirmar que está retirado de la política, expresó un enérgico rechazo a lo que calificó como un atentado contra la soberanía del pueblo venezolano y el “secuestro” de su presidente.

Rechazo a la intervención extranjera

AMLO sostuvo que sus convicciones libertarias le impiden guardar silencio ante lo que consideró una acción prepotente del gobierno de Estados Unidos.

Afirmó que figuras históricas como Simón Bolívar y Abraham Lincoln no habrían aceptado que Washington actuara como una “tiranía mundial”.

Mensaje directo a Donald Trump

En el comunicado, el exmandatario se dirigió al presidente Donald Trump, a quien exhortó a no caer en la autocomplacencia ni dejarse influir por sectores belicistas.

“Mande al carajo a los halcones; usted tiene capacidad para actuar con juicio práctico”, señaló, al advertir que una victoria momentánea puede convertirse en una derrota futura.

López Obrador subrayó que la política no debe basarse en la imposición y recordó la máxima de Benito Juárez: “el respeto al derecho ajeno es la paz”, como principio rector de las relaciones internacionales.

El expresidente reafirmó su identidad mexicana y latinoamericana, y expresó su apoyo incondicional a la presidenta Claudia Sheinbaum.

El mensaje cerró con una frase irónica dirigida a Trump: “Por ahora no le mando un abrazo”.


Comentarios

