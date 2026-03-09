Niega presidenta hospitalización de AMLO: 'Es falso'

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las versiones que circularon durante el fin de semana sobre una supuesta hospitalización del expresidente Andrés Manuel López Obrador en un hospital militar.

Durante su conferencia matutina, la mandataria aseguró que dicha información es falsa y cuestionó la difusión de rumores sin fuentes verificadas sobre el estado de salud del exmandatario.

“Es falso que el presidente López Obrador haya entrado a un hospital militar”, afirmó Sheinbaum al responder preguntas de la prensa.

Las especulaciones comenzaron a circular durante el fin de semana en redes sociales y algunos espacios informativos, donde se aseguraba que el exmandatario había sido internado en un hospital militar.

Ante ello, el senador de Morena, Ignacio Mier, salió previamente a desmentir la versión.

Sin embargo, hasta este lunes no se había producido un posicionamiento público de la presidencia, del propio López Obrador o de su familia.

Sheinbaum confirmó que la información difundida carecía de fundamento y criticó la forma en que se propagó.

Gobierno acusa irresponsabilidad en difusión de rumores

Además, calificó como irresponsable la difusión de este tipo de versiones sobre la salud de una figura pública sin contar con fuentes confiables.

Señaló que, a diferencia de publicaciones anónimas en redes sociales, resulta más grave cuando quienes se presentan como comunicadores difunden datos no verificados.

“¿Cuál era la fuente? Ninguna, porque era falso. ¿Cómo es posible que alguien que se dice periodista pueda difundir una noticia de este tipo?”, cuestionó.

Señalan campaña de desinformación contra el país

Durante su intervención, Sheinbaum también aseguró que este tipo de rumores forman parte de campañas de desinformación que buscan afectar la imagen del país.

La mandataria sostuvo que la difusión de noticias falsas no sólo impacta a su gobierno, sino que puede perjudicar la percepción internacional de México.

En ese sentido, mencionó que recientemente también circularon imágenes falsas sobre hechos violentos ocurridos en Jalisco, tras un operativo contra un integrante del crimen organizado que terminó con su detención y posterior fallecimiento.

Por su parte, aprovechó el tema para advertir sobre la proliferación de información falsa en redes sociales y pidió a la ciudadanía verificar el origen de los contenidos que circulan en internet.

Incluso relató que recientemente preguntó a estudiantes de preparatoria en Chimalhuacán cuánto tiempo pasan en redes sociales, donde algunos respondieron que varias horas al día.

“Lo que viene en redes sociales no necesariamente es cierto”, comentó.

Propone identificar contenidos creados con inteligencia artificial

Por otra parte, también recordó que su propuesta de reforma electoral contempla medidas para identificar contenidos generados con inteligencia artificial durante procesos electorales.

La iniciativa plantea que cuando se utilicen imágenes o videos creados con estas herramientas, las publicaciones deberán indicar de manera visible que se trata de contenido generado artificialmente.

Según explicó, la medida no busca censurar la información, sino ofrecer mayor claridad a los ciudadanos sobre la autenticidad de los materiales que circulan en internet.

Comentarios