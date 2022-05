AMLO va contra vapeadores y cigarros electrónicos

El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto por el que se prohíbe la circulación y comercialización en el interior de la República, cualquiera que sea su procedencia, de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina, Sistemas Similares sin Nicotina, Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina, cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con sus usos similares, así como las soluciones y mezclas utilizadas en dichos sistemas.

"Independientemente del decreto que firmamos para que no se permita la venta, es poner el tema sobre la mesa, porque estoy seguro, me dejo de llamar Andrés Manuel, que la mayoría de las madres y de los padres no saben del daño que ocasionan. Es un asunto de información, da hasta cierto prestigio y se piensa que no son dañinos para la salud", aseveró.