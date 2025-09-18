Cerrar X
Denuncia Sheinbaum campaña de calumnias contra hijos de AMLO

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como parte de una campaña de calumnias los amparos tramitados a nombre de Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán

La presidenta Claudia Sheinbaum acusó que los amparos interpuestos a nombre de Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, forman parte de una estrategia política de calumnias contra el exmandatario, su familia y el movimiento que encabeza Morena.

“Es parte de la campaña de calumnias, así de sencillo. Tiene que saberse quién puso estos amparos y con qué motivo. Evidentemente buscan desacreditar”, señaló durante su conferencia matutina.

El miércoles se difundió que juzgados federales habrían concedido amparos en favor de los hermanos López Beltrán, para evitar posibles órdenes de aprehensión, incomunicación o desaparición forzada.

Horas más tarde, Andrés Manuel López Beltrán negó que él o su hermano hayan promovido recursos legales y pidió que el Poder Judicial investigue quién realizó los trámites.

“Renunciamos tajantemente a dichos amparos y sabemos que no se trata de un solo trámite, sino de varios en distintos juzgados”, indicó en un comunicado.

Una maniobra burda, dice Sheinbaum

La mandataria subrayó que la aclaración de los hijos del exmandatario desmonta la versión y enfatizó que debe esclarecerse el origen de los recursos.

“Es evidente que buscan desprestigiar, son demasiado burdos, burdísimos”, afirmó.

Además, la titular del Poder Ejecutivo federal, precisó que, de acuerdo con la información recibida, ninguno de los hijos de López Obrador está vinculado al expediente del huachicol fiscal en el que figuran integrantes de la Marina.

Concluyó que el caso refleja una estrategia de desprestigio político, diseñada para dañar la imagen de López Obrador y de la Cuarta Transformación.

 


