Ampliará la empresa de Francia, Safran, inversiones en México

La empresa francesa fortalecerá su presencia en la industria aeronáutica con nuevos proyectos en Querétaro y Chihuahua, que han generado más de 2,300 empleos

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La empresa francesa Safran ampliará sus inversiones en México para fortalecer la industria aeronáutica, informó la presidenta Claudia Sheinbaum tras reunirse en Palacio Nacional con el director ejecutivo de la compañía, Olivier Andriès, y su equipo de trabajo.

A través de sus redes sociales, la mandataria destacó que la firma ha invertido más de $147 millones de dólares en proyectos ubicados en Querétaro y Chihuahua, recursos que han permitido la creación de más de 2,300 empleos.

Añadió que la expansión de Safran contribuirá a consolidar el desarrollo del sector aeroespacial en el país y reafirmó el compromiso del Gobierno federal de impulsar inversiones que generen crecimiento económico y bienestar.