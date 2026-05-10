Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
rewsrvg_918fdb2205
Coahuila

Centro de Idiomas de UAdeC crecerá hacia oriente y poniente

La Universidad Autónoma de Coahuila ampliará desde agosto su Centro de Idiomas hacia nuevos campus en Saltillo, con sedes proyectadas en Arteaga

  • 10
  • Mayo
    2026

Con presencia en diversas instituciones en la ciudad a través de sus extensiones, el Centro de Idiomas de la Universidad Autónoma de Coahuila busca expandirse hacia el oriente y el poniente de Saltillo, con presencia en el Campus Arteaga y el Instituto de Ciencias y Humanidades, el ICH.

“Próximamente, iniciando el siguiente ciclo escolar por allá de agosto, hay un proyecto de que nos podamos extender al poniente y al oriente de la ciudad, hablo de Arteaga y el campus allá por la salida a Torreón”, dijo Hernán Valdés, director del Centro.

Actualmente, el Centro de Idiomas tiene presencia en sur de la ciudad, en el Instituto de Lenguas Extranjeras, (ILE), donde antes era la Escuela de Música; en Campo Redondo en la Facultad de Mercadotecnia; en la Facultad de Ciencias Sociales, a un costado de Palacio de Gobierno; en el IMARC y en el Instituto Miguel Ángel Rodríguez Calderón, en Ramos Arizpe, en la Facultad de Ciencias Químicas, y el Centro de Idiomas, a espaldas de rectoría.

t6yg5r.JPG

Valdés dijo que el Centro de Idiomas tiene 39 años de servicio continuo, y que ha sostenido un crecimiento constante en su población estudiantil de entre 8 y 17 por ciento anual.

El Centro de Idiomas ofrece opciones para niños, adolescentes y adultos, con idiomas que van del inglés, que es el más demandado, al alemán, francés, coreano y chino mandarín, entre otros.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_05_11_at_15_26_50_c5fc48c526
OMA asegura obras en Aeropuerto de Monterrey listas para Mundial
HID_Kz40_XQA_Ax653_7146d8d427
Vin Diesel trabaja como productor en serie de Rápidos y Furiosos
3f978bcb_e7ac_401f_9f36_5b7b1e60de4b_1d9b8d89d7
Crecimiento de Ramos Arizpe impulsa apertura de nuevos negocios
publicidad

Últimas Noticias

nacional_mario_delgado_4dcb495284
SEP revierte cambios y mantiene el 15 de julio como fin de ciclo
Whats_App_Image_2026_05_11_at_4_02_36_PM_6df1700ec5
Reconocerán a Stellantis por más de cuatro décadas de historia
eua_deportaciones_migrantes_d08cd8fe63
Venezuela recibe 166 migrantes en vuelo desde Miami
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_5_4fc26ae58e
Hallan fuerzas federales megatúnel de huachicol en Santa Catarina
EH_MARCA_DE_AGUA_8_564e2f01b7
Resguardan residencia del 'Señor de los Buques' en San Pedro
Chivas_Santiago_Sandoval_c05eddced5
No habrá doblete: Tigres, eliminado en Liguilla de Liga MX
publicidad
×