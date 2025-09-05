Cerrar X
Anuncia México Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial

Claudia Sheinbaum informó que en octubre estará lista la iniciativa del Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial, que busca apoyar a emprendedores

  • 05
  • Septiembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el Gobierno de México se encuentra afinando los detalles de la iniciativa denominada Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial, un proyecto que busca fortalecer la formación científica en ingenierías y promover el uso responsable de esta tecnología.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum adelantó que la propuesta estará lista en octubre y será coordinada por José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Gobierno de México.

Formación, regulación y ciencia aplicada

El nuevo laboratorio tendrá varias líneas de acción:

  • Impulsar la formación científica en inteligencia artificial
  • Vincular la IA al lenguaje, normas y regulación
  • Establecer una estrategia nacional para su aplicación responsable

Apoyo a universidades y emprendedores

La mandataria explicó que el proyecto incluye un plan de financiamiento con la banca mexicana para respaldar a universidades, emprendedores y desarrolladores que busquen oportunidades en el país.

“Queremos que haya créditos accesibles para nuevas empresas de innovación. Hoy muchos jóvenes recurren a sus tarjetas de crédito personales, lo cual resulta muy caro”, señaló Sheinbaum, quien también adelantó que se busca reducir costos de préstamos y facilitar la creación de empresas tecnológicas.

Créditos accesibles para la innovación

Cabe señalar que el gobierno trabaja con la banca de desarrollo para generar esquemas de financiamiento más favorables, que permitan reducir tasas de interés y evitar que los emprendedores enfrenten pérdidas económicas significativas en sus proyectos iniciales.

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal, insistió en que la estrategia no solo busca abrir camino al desarrollo de la inteligencia artificial en México, sino también garantizar que los beneficios lleguen a los sectores económicos y educativos, sentando bases para un ecosistema de innovación más equitativo.


