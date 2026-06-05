Anuncia Sheinbaum inversión de $190,000 millones para Veracruz

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una inversión cercana a los $190,000 millones de pesos para Veracruz durante el actual sexenio, recursos que serán destinados a proyectos estratégicos en materia de petroquímica, fertilizantes, infraestructura carretera, agua potable, saneamiento, recuperación de ríos y salud.

Durante la conferencia matutina realizada en las instalaciones de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) de Coatzacoalcos, la mandataria federal afirmó que se trata de uno de los programas de inversión más importantes para la entidad.

“Es una inversión en Veracruz de alrededor de 190 mil millones de pesos en el sexenio. Incluye la inversión en petroquímica y fertilizantes, la inversión en carreteras y la inversión en agua potable, plantas de tratamiento, recuperación de ríos y también la inversión en salud”, señaló.

Destacó que a estos recursos aún deberán sumarse las inversiones en educación y los Programas para el Bienestar, que tan sólo en 2026 representarán alrededor de $79,000 millones de pesos.

“Como ven, es una inversión histórica para Veracruz. Queremos mucho a la gobernadora y también, obviamente, al pueblo de Veracruz”, expresó.

Pemex invertirá $93,0000 millones de pesos

Como parte del paquete de inversión, el director general de Pemex, Juan Carlos Carpio, presentó el Programa Integral de Recuperación de la Industria Petroquímica y la Producción de Fertilizantes.

El proyecto contempla inversiones públicas y mixtas por $93,000 millones de pesos entre 2026 y 2030 para incrementar la producción nacional de petroquímicos en 849,000 toneladas anuales y elevar la fabricación de fertilizantes a más de cuatro millones de toneladas por año.

Las inversiones estarán enfocadas en la rehabilitación de complejos petroquímicos existentes y en la construcción de nueva infraestructura, principalmente en Cosoleacaque, Cangrejera, Morelos y Poza Rica.

Según Pemex, el plan permitirá fortalecer cadenas productivas estratégicas vinculadas a los sectores agrícola, automotriz, químico, farmacéutico, textil y de plásticos.

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Carreteras y puentes concentran inversiones millonarias

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva, informó que durante 2026 se ejercerán $9,205 millones de pesos en diversos proyectos carreteros y de conectividad en Veracruz.

Entre las principales obras destaca la reconstrucción de infraestructura dañada por lluvias, con una inversión de $4,314 millones de pesos.

También se realizarán 50 acciones en la red federal libre de peaje que abarcan 402 kilómetros, así como 35 intervenciones en la red estatal sobre 285 kilómetros y la modernización de 18 puentes con una longitud total de 2.5 kilómetros.

Uno de los proyectos más avanzados es el acceso al puerto de Veracruz en la carretera federal México 140, obra de dos kilómetros que registra un avance del 72% y una inversión de $820 millones de pesos, en beneficio de aproximadamente 780 mil habitantes.

Asimismo, se construirá el nuevo puente Coatzacoalcos III, con una longitud de seis kilómetros entre puente y entronque, una inversión de $5,800 millones de pesos y un impacto directo para más de 500,000 habitantes.

El programa MegaBachetón 2026 contempla una inversión de $2,714 millones de pesos para la pavimentación de 615 kilómetros, además de trabajos de bacheo y señalización.

A ello se suman $926 millones de pesos para la conservación de cinco autopistas de la red CAPUFE que abarcan 402 kilómetros y $1,100 millones de pesos para la conservación de puentes vehiculares, incluido el primer puente atirantado de México.

También destacan el distribuidor vial Paso del Toro, con una inversión programada de $354.5 millones de pesos para 2027; la autopista Cardel-Poza Rica, con una inversión de $2,252 millones de pesos en 20 kilómetros; y $50 millones de pesos para caminos rurales.

Por su parte, el director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, presentó una cartera de proyectos carreteros desarrollados bajo esquemas de inversión mixta.

Entre ellos sobresale la conexión Ciudad de México-Pachuca-Nuevo Necaxa-Tuxpan, así como el proyecto Tihuatlán-Tuxpan, que contempla una inversión de $2,088 millones de pesos para mejorar la seguridad vial y reducir accidentes.

También se consideran obras complementarias en el tramo Tulancingo-Tuxpan y la ampliación de cuatro a ocho carriles de la autopista México-Pachuca, con la intención de extender posteriormente esta modernización hacia Tuxpan.

Otro de los proyectos relevantes es la modernización de la autopista Córdoba-Veracruz, destinada a incrementar la vida útil del pavimento y mejorar la conectividad logística de la región.

Más de $12,000 millones de pesos para infraestructura hidráulica

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, informó que Veracruz recibirá inversiones superiores a los $12,280 millones de pesos en infraestructura hidráulica.

Entre las obras prioritarias se encuentra el Acueducto Coatzacoalcos, considerado uno de los proyectos estratégicos del país, con una inversión de $3,424 millones de pesos, una longitud de 13 kilómetros y un avance del 32 por ciento.

La obra permitirá duplicar la disponibilidad de agua potable para el municipio y 25 comunidades cercanas.

Además, el Plan de Reconstrucción de Infraestructura, derivado de las afectaciones provocadas por lluvias, contempla una inversión de $4,988 millones de pesos para ejecutar 64 obras de agua potable, 40 de drenaje, 20 de protección y una planta de tratamiento en Poza Rica.

Dentro del Acuerdo Nacional por el Agua se desarrollarán 1,117 obras en 144 municipios con una inversión de mil 563 millones de pesos, mediante recursos federales, estatales y municipales.

A ello se suma la rehabilitación del acueducto Uxpanapa-La Cangrejera, con una inversión de $80 millones de pesos para 2026, y obras de prevención en Paso Largo por $707 millones de pesos, que incluyen 60 kilómetros de desazolve y 10 kilómetros de infraestructura de protección.

Con el paquete de inversiones para Veracruz, el Gobierno federal busca impulsar el desarrollo regional mediante infraestructura estratégica, fortalecimiento industrial y preservación de recursos naturales.

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