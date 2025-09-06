Anuncia Sheinbaum, plan ganadero en Sonora; invertirán $831 mdp

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este sábado en su gira de Rendición de Cuentas un programa integral para fortalecer la ganadería en el norte del país, el cual contará con una inversión inicial de $831 millones de pesos.

El objetivo principal de esta iniciativa es impulsar la producción y exportación de ganado mexicano, reduciendo la dependencia del mercado estadounidense.

Durante su evento en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo, la mandataria explicó que el proyecto fue diseñado en colaboración con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y asociaciones ganaderas locales.

El plan contempla la entrega de sementales bovinos, la creación de un fondo de crédito para engorde y la construcción de un Centro Integral de Ganadería que abastecerá tanto al mercado nacional como al de exportación.

La transformación avanza en Sonora https://t.co/nHABIyXGe3 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 6, 2025

"Los recursos ya están listos, así que antes de que termine septiembre iniciarán las primeras entregas. En esta primera etapa comenzamos con Sonora, Coahuila y Durango, y en una segunda etapa se contempla incluir a Chihuahua y Tamaulipas", señaló Sheinbaum, destacando que la meta es que para el próximo año México exporte la mejor carne.

A poco más de 11 meses de su mandato, Sheinbaum Pardo destacó que su gobierno se ha distinguido por ser de "territorio", rindiendo informes en cada estado. En Sonora, mencionó que más de un millón de personas reciben algún beneficio federal, con una inversión anual de $20,000 millones de pesos.

Entre otros anuncios para el estado, se comprometió a entregar apoyos a mujeres de 60 a 64 años y anunció proyectos de infraestructura, como la modernización de los aeropuertos de Ciudad Obregón y Guaymas.

Además, informó sobre la construcción de 20 mil viviendas para no derechohabientes del Infonavit y 35 mil más con créditos, la rehabilitación de hospitales, la tecnificación de distritos de riego y la construcción de 46 Centros de Cuidado Infantil (Cecis), que, según la presidenta, restituyen un servicio privatizado en sexenios anteriores.

