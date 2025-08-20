Cerrar X
Nacional

Anuncia Sheinbaum visita del presidente de Francia a México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que en las próximas semanas recibirá en el país a su homólogo de Francia, Emmanuel Macron

  • 20
  • Agosto
    2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que en las próximas semanas recibirá en el país a su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, así como al primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal señaló que, pese a la agenda internacional, no tiene previsto salir del país antes de diciembre.

“No pienso salir de aquí a diciembre. Vienen a finales de este mes secretarios de Estado de Brasil, viene el primer ministro de Canadá (Carney). Va a venir el presidente de Francia (Macron) de aquí a diciembre, entre otros”, puntualizó.

Sheinbaum Pardo no precisó la fecha exacta en que Macron llegará a territorio mexicano, pero subrayó que la visita forma parte del fortalecimiento de las relaciones diplomáticas con diversas naciones.

Además, la presidenta informó que es probable que Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, visite México en los próximos meses para concretar el acuerdo de seguridad pactado entre el gobierno mexicano y el presidente estadounidense Donald Trump.

“Es probable, se está viendo para poder cerrar el acuerdo de seguridad”, explicó la jefa del Ejecutivo.

Con estas visitas, México se prepara para una agenda diplomática intensa en lo que resta del año, en un contexto de cooperación bilateral y regional.


