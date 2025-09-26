Aplazan audiencia del contralmirante acusado de huachicol fiscal

El contralmirante Fernando Farías Laguna, prófugo de la justicia y señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) de formar parte de una red criminal vinculada al huachicol fiscal, consiguió un respiro: su audiencia clave fue aplazada.

Estaba programada para el 1 de octubre a las 9:00 de la mañana, pero el Juzgado de Amparo la movió al 2 de octubre a las 10:15 horas, al no recibir a tiempo la información que había exigido a la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada.

Aunque Farías Laguna obtuvo una suspensión provisional contra la orden de aprehensión, el temor de ser arrestado persiste. Los cargos por delincuencia organizada permiten prisión preventiva automática, y la FGR sostiene que el marino de alto rango participó en una estructura criminal dedicada al tráfico masivo de combustible.

El juez pospuso la audiencia para darle tiempo a la Fiscalía de Delincuencia Organizada a completar la información requerida. Con este cambio, el contralmirante sigue escondido y bajo presión: sabe que, aunque tiene una suspensión contra su captura, si se presenta a la audiencia podría acabar detenido.

La orden de aprehensión contra Fernando Farías Laguna se emitió después de que la FGR lo identificó como pieza clave en una red de huachicol fiscal: contrabando de diésel procedente de Estados Unidos que ingresaba a México con documentación falsa, una práctica conocida como contrabando técnico. Las pesquisas señalan que el contralmirante habría aprovechado su rango para facilitar la entrada de combustible, generando pérdidas millonarias al erario.

Su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, el oficial de mayor rango de la Marina involucrado en este caso, ya fue detenido. Actualmente se encuentra vinculado a proceso por los mismos señalamientos de huachicol fiscal y delincuencia organizada, y permanece recluido en el penal de máxima seguridad de “El Altiplano” - Estado de México -.

Comentarios