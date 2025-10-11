Aprehenden a presunto cómplice de muerte de sacerdote en Guerrero

Elementos de diversas corporaciones efectuaron una orden de aprehensión contra un hombre relacionado con la muerte del sacerdote Bertoldo Estrada en Guerrero.

Tras diversas indagatorias, agentes de seguridad con apoyo de elementos municipales lograron identificar al acusado.

La detención se dio cuando efectivos ubicaron a Miguel Ángel "N" en calles de Chilpancingo. Luego de corroborar su identidad, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para determinar su situación jurídica.

Este hombre es acusado del delito de homicidio calificado en grado de coparticipe.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el sacerdote Bertoldo Pantaleón fue encontrado sin vida dos días después de ser reportado como desaparecido.

La diócesis local exigió justicia, mientras que otras organizaciones religiosas denunciaron la creciente ola de violencia que sufren los clérigos en México.

En este operativo participaron elementos de la Defensa Nacional, Marina, Fiscalía General de la República, así como Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en colaboración con las autoridades locales.

