Aprehenden 'El Tomate', presunto generador de violencia en Sonora
Este supuesto miembro del crimen organizado fue detenido en el municipio de Nogales, en posesión de más de una docena de dosis de sustancias ilícitas
- 30
-
Octubre
2025
Autoridades aprehendieron a Martín de Jesús "N", alias "El Tomate", presunto integrantes de una facción delictiva con operaciones en Sonora, relacionada con delitos contra la salud y secuestro.
La detención ocurrió cuando realizaban un recorrido de reconocimiento en el municipio de Nogales, donde retuvieron a Martín "N" en posesión de 31 dosis de droga.
De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que las acciones para cumplimentar este arresto fueron encabezadas por la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Marina.
En Nogales, Sonora, en una operación encabezada por la @fgjesonora y @SEMAR_mx fue detenido Martín Jesús “N”, alias “Tomate”, integrante del grupo delictivo “Los Gigios” e identificado como objetivo prioritario en la entidad.— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 30, 2025
Está relacionado en delitos contra la salud, secuestro… pic.twitter.com/IriW8h3Rg5
Según fuentes, este hombre es relacionado con actividades de tráfico de drogas y personas hacia Estados Unidos, además de secuestro y homicidios en contra de grupos antagónicos, incluidos aquellos vinculados con Ismae Zambada Sicairos, alias "Mayito Flaco".
El presunto generador de violencia fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas