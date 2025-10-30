Aprehenden 'El Tomate', presunto generador de violencia en Sonora

Autoridades aprehendieron a Martín de Jesús "N", alias "El Tomate", presunto integrantes de una facción delictiva con operaciones en Sonora, relacionada con delitos contra la salud y secuestro.

La detención ocurrió cuando realizaban un recorrido de reconocimiento en el municipio de Nogales, donde retuvieron a Martín "N" en posesión de 31 dosis de droga.

De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que las acciones para cumplimentar este arresto fueron encabezadas por la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Marina.

En Nogales, Sonora, en una operación encabezada por la @fgjesonora y @SEMAR_mx fue detenido Martín Jesús “N”, alias “Tomate”, integrante del grupo delictivo “Los Gigios” e identificado como objetivo prioritario en la entidad.

Está relacionado en delitos contra la salud, secuestro… pic.twitter.com/IriW8h3Rg5 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 30, 2025

Según fuentes, este hombre es relacionado con actividades de tráfico de drogas y personas hacia Estados Unidos, además de secuestro y homicidios en contra de grupos antagónicos, incluidos aquellos vinculados con Ismae Zambada Sicairos, alias "Mayito Flaco".

El presunto generador de violencia fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

