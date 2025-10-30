Cerrar X
Aprehenden 'El Tomate', presunto generador de violencia en Sonora

Este supuesto miembro del crimen organizado fue detenido en el municipio de Nogales, en posesión de más de una docena de dosis de sustancias ilícitas

  • 30
  • Octubre
    2025

Autoridades aprehendieron a Martín de Jesús "N", alias "El Tomate", presunto integrantes de una facción delictiva con operaciones en Sonora, relacionada con delitos contra la salud y secuestro.

La detención ocurrió cuando realizaban un recorrido de reconocimiento en el municipio de Nogales, donde retuvieron a Martín "N" en posesión de 31 dosis de droga.

De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que las acciones para cumplimentar este arresto fueron encabezadas por la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Marina.

Según fuentes, este hombre es relacionado con actividades de tráfico de drogas y personas hacia Estados Unidos, además de secuestro y homicidios en contra de grupos antagónicos, incluidos aquellos vinculados con Ismae Zambada Sicairos, alias "Mayito Flaco".

El presunto generador de violencia fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.


