Nuevo León

Aprehenden a hombre buscado en EUA por delitos contra la salud

Este presunto delincuente originario de Milwaukee, fue detenido en el municipio de Monterrey tras ser buscado por autoridades de la Unión Americana

  • 24
  • Octubre
    2025

Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones lograron aprehender a un hombre de 39 años de edad, quien era buscado por los Estados Unidos tras cometer delitos contra la salud.

De acuerdo con información brindada por la Fiscalía General de Justicia del Estado, el hombre identificado como Armando "N", originario de Milwaukee, fue detenido en Monterrey tras recibir la solicitud emitida por las autoridades de la Unión Americana en este mes de octubre.

Por ello, se documentó que se obtuvo información estratégica confiable que apuntaba que el ahora detenido, se encontraba en el territorio de la entidad.

Es por ello, que los elementos adscritos a la Unidad de Despliegue Estratégico lograron capturaron para después ponerlo a disposición de la Unidad de Investigaciones Criminales del Consulado de los Estados Unidos en Monterrey.

 


