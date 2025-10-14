Aprueban en comisiones reforma a la Ley de Amparo

Las comisiones unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobaron el lunes el dictamen que reforma la Ley de Amparo, una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y ya avalada por el Senado.

Con 56 votos a favor de Morena, PT y PVEM, 11 en contra del PRI y PAN, y una abstención de la morenista Olga Sánchez Cordero, el proyecto avanzó en San Lázaro y será discutido este martes 14 de octubre en el Pleno.

⚖️ Las comisiones unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público concluyeron las audiencias públicas para el análisis del proyecto de dictamen a la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la #LeyDeAmparo 📜.



Eliminan la retroactividad del decreto

Durante el análisis, los legisladores modificaron el artículo transitorio más controvertido de la minuta, que establecía la aplicación retroactiva de la reforma.

Con el nuevo texto, se acordó que los amparos en trámite continuarán bajo las normas vigentes al momento de su inicio, y no conforme a las nuevas disposiciones, como planteaba originalmente la versión del Senado.

El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno Rivera (Morena), recordó que Sheinbaum envió la iniciativa el 15 de septiembre de 2025, con el propósito de modernizar el juicio de amparo y fortalecer la protección de los derechos humanos.

“El objetivo es que el amparo siga siendo un medio eficaz, pero sin permitir abusos procesales que paralicen políticas públicas o leyes aprobadas democráticamente”, señaló el legislador.

Por otra parte, entre los ejes centrales de la reforma destacan: limitar los efectos generales de las suspensiones que detienen leyes o programas de gobierno, digitalizar el acceso a la justicia, con el uso de medios electrónicos, agilizar la resolución de los juicios de amparo y revisar los criterios de interés jurídico y legítimo para promover demandas.

