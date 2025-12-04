Aprueban en lo particular la Ley de Aguas tras maratónica sesión

Luego de una maratónica sesión de 24 horas continuas en el pleno, la Cámara de Diputados aprobó esta tarde en lo particular las leyes propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de administración de los recursos hídricos.

El dictamen mediante el cual se crea una nueva Ley General de Aguas y se reforma la Ley de Aguas Nacionales fue finalmente avalado por 324 votos en favor, de Morena y sus aliados; 118 en contra, de PRI, PAN y MC, a los cuales se sumó la petista Patricia Galindo, y dos abstenciones, de Aracely Cruz (PT) y Araceli Mendoza (independiente, del Movimiento del Sombrero). Luego de ser aprobada en San Lázaro, la minuta fue enviada al Senado de la República para que comience su discusión este mismo jueves.

El ambiente de crispación dominó buena parte del encuentro, a tal punto que el petista Adrián González Naveda acusó al PAN de alargar el debate de forma artificial, y los panistas se acercaron a las curules del PT, en medio de empujones. Incluso, ya perdidas las formas, los panistas gritaron a los legisladores del PT: “¡putos, putos!”.

Casi a la 1 de la mañana de este jueves se aprobó un paquete de 18 reservas presentadas por los grupos parlamentarios del bloque de mayoría, con el cual se atendieron las inconformidades de grupos de productores que se movilizaron en rechazo a ambas normas.

Después, el debate entró en un impasse donde las diferentes bancadas repitieron los mismos argumentos que ya habían expuesto de manera insistente.

El cansancio que generó la falta de sueño provocó que varios legisladores subieran a tribuna con rostro cansado y cometieran errores al momento de leer sus intervenciones.

Además, la mayoría de los diputados se salió del salón de sesiones.

En la madrugada, los coordinadores intentaron un primer acuerdo para reducir el número de oradores en tribuna. El PAN estuvo de acuerdo, pero el PRI no, y el coordinador del tricolor, Rubén Moreira, tenía como propósito, según sus propios compañeros, extender la discusión hasta las primeras horas “para salir en los noticieros” matutinos de radio y televisión.

El exgobernador de Coahuila, además, tomó al vuelo el reto de su homólogo morenista, Ricardo Monreal Ávila, quien dijo estar de acuerdo en revisar “artículo por artículo” para que la oposición corroborara que los productores mantienen el derecho de herencia automática de títulos y concesiones de agua.

El único que cumplió el pacto de acortar el debate –en una lista de más de 150 oradores-- fue MC, al pedir que la mayoría de sus intervenciones fueran al diario de los debates. El resto no cedió.

En intervenciones sucesivas, legisladores tanto de oposición como de la mayoría se amagaban mutuamente con seguir con el debate durante las horas que fuera necesario.

Como ha ocurrido en múltiples sesiones, los diputados de Morena y sus aliados solo registraron reservas para alargar las posturas en la tribuna, para después simplemente pedir el retiro de sus propuestas.

Ya durante la mañana de este jueves, el debate siguió con el mismo tono de descalificaciones e insultos de las horas previas. El panista Theodoros Kalionchiz, por ejemplo, acusó a los diputados de la 4T de ser una “bola de calientacurules” que votan sin razonar su sufragio.

Mientras jadeaba de agitación, el coahuilense ofreció a los morenistas cederles su salario de un año y hasta el aguinaldo, “que no los necesito”, para pagar la consulta indígena que —a decir de la oposición— se requería antes de aprobar las leyes.

Más adelante, el priísta César Alejandro Domínguez solicitó al vicepresidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna —quien en ese momento dirigía la sesión— a quitarse una chamarra con un logo de Morena, para no darle un tono partidista a su intervención. Aunque el diputado de Veracruz indicó de forma escueta que “tomaría en consideración” el llamado, minutos después se retiró la prenda.

Los desencuentros continuaron cuando la morenista Cintia Cuevas echó en cara a Moreira su “terrible gestión” como gobernador de Coahuila, y se refirió a la “terrible masacre de Allende”, ocurrida en marzo de 2011, a manos de grupos delincuenciales contra la población de dicha comunidad. Esa tragedia, soltó, “lleva su nombre”.

El priísta, que estaba a punto de salir a una reunión con los coordinadores de los otros grupos parlamentarios, se regresó para replicar que, en el momento de ese hecho de violencia —que dejó unas 300 personas asesinadas o desaparecidas—, él no era gobernador. Incluso pidió a la diputada callarse.

En el mismo tono, recordó que quien sí se desempeñaba como jefe de la guarnición militar de Allende era Luis Cresencio Sandoval, quien fue secretario de la Defensa Nacional en el sexenio pasado y que —según Moreira— recibió un aviso de la agresión contra los civiles sin que hiciera nada por evitarla.

“Usted no sabe, ni hable. Si no saben, no abran la boca. Tan sencillo como eso, y menos en temas tan delicados”, enfatizó el priísta.

Pasadas las 12 del mediodía, luego de 21 horas continuas de sesión en el pleno, los coordinadores llegaron a un acuerdo para comenzar a reducir el número de oradores en la tribuna, en momentos en que los ánimos continuaban encendidos y el diálogo buscaba temperar la atmósfera.

Debido a ese acuerdo, de la lista de 80 oradores que había a las 11 de la mañana, la cantidad se redujo a 16.

En el cierre de la sesión, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, destacó que, aunque se trató de un “debate intenso y por momentos difícil”, la sesión logró reencausarse y abreviarse gracias a un acuerdo entre los diversos grupos parlamentarios, pues de lo contrario, el encuentro habría durado aún “toda la tarde y parte de la noche”.

