Aprueban por mayoría puntos de Morena en dictamen de Presupuesto

Por mayoría y con una abstención de Movimiento Ciudadano, la Comisión de Presupuesto aprobó agregar los puntos de Morena y se avanzó en el tema del Paquete Fiscal 2026.

A las 11:15 horas inició la sesión de la comisión en donde se leyeron las observaciones que envió el gobernador, Samuel García, sobre el presupuesto aprobado en diciembre y se pusieron sobre la mesa las propuestas de Morena.

Los diputados morenistas pidieron una reducción del 50% en gastos de la oficina y también 50% de reducción en viajes y viáticos al extranjero, quitar los servicios de consultoría; así mismo, se pidió la creación de una pensión para personas con discapacidad, subsidios para el transporte público y que se garanticen los recursos completos a todos los municipios.

Información en desarrollo...

