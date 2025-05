Apuntan a fallas y errores en accidente del Cuauhtémoc

La tragedia del Buque Escuela Cuauhtémoc el pasado sábado 17 de mayo en Nueva York dejó dos marinos fallecidos, más de 20 personas heridas y serios daños al velero símbolo de la Armada de México.

Mientras las investigaciones oficiales avanzan, un experto marítimo señaló una cadena de errores operativos, entre los que destaca la falla crítica del remolcador asignado.

El capitán estadounidense John A. Konrad V, especialista en seguridad marítima y fundador del medio gCaptain, publicó un análisis detallado del accidente, destacando que este pudo evitarse.

Una de sus principales observaciones fue la actuación del remolcador Charles D. McAllister, que empujaba al Cuauhtémoc desde la popa sin estar amarrado por cabo.

“Empujar sin estar asegurado es como intentar frenar un coche en bajada sin freno de mano”, explicó Konrad. Esto, junto al hecho de que el motor del Cuauhtémoc quedó atascado en reversa, dejó al buque sin control autónomo justo en el momento crítico de la maniobra.

