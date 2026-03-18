Apuntan a alcaldía Cuauhtémoc por derrumbe de edificio en CDMX

Ante la muerte de tres personas a causa del derrumbe de un edificio de San Antonio Abad 124 el pasado 9 de marzo, la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México afirmó que la administración de la Alcaldía Cuauhtémoc no se encontraba exenta de esta tragedia.

Vigilancia de demoliciones corresponden a las alcaldías: Inti Muñoz

De acuerdo con las declaraciones brindadas por el titular Inti Muñoz, aseguró que las facilidades administrativas para la demolición están dentro de la ley por los estragos sufridos en el edificio a causa de los terremotos de 1985 y 2017.

"La vigilancia y verificación de demoliciones y construcciones corresponden a las alcaldías, con o sin acuerdo de facilidades, incluso señaló que el acuerdo de facilidades administrativas para obras relacionadas con la construcción no otorga licencias, pues solo es un mecanismo para agilizar el inicio de una obra relacionada con la reconstrucción."

Sin embargo, aseguró que el documento que avala las acciones, no exhime a a los representantes del inmueble y a la empresa encargada de llevar a cabo el trabajo. Sin embargo, a partir del 12 de noviembre de 2025, la responsabilidad corresponde a la misma alcaldía.

#CDMX



Inti Muñoz (@IntiMunoz) explicó que las facilidades administrativas para obras relacionadas con la construcción en la #CDMX han estado en todo momento apegadas a la normatividad y señaló que el 20 de octubre de 2025, la Secretaría envió un oficio a la alcaldía… pic.twitter.com/Eb8xIZXrgm — Punto de Referencia (@MXReferencia) March 17, 2026

Muñoz informó que un funcionario del Gobierno de la Ciudad de México se encuentra en contacto con los familiares de las víctimas para brindarles los primeros apoyos brindados por la empresa encargada de la demolición.

☝🏾✨ #ConferenciaDePrensa | El titular de @Vivienda_CDMX, @IntiMunoz, destacó que en la Ciudad de México es responsabilidad de las alcaldías la vigilancia y verificación de demoliciones y construcciones con o sin acuerdo de facilidades.

El Gobierno de la Ciudad de México ha… pic.twitter.com/EO2bOt2n1P — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) March 17, 2026

Recuperan tres cuerpos tras colapso de edificio en CDMX

Rescatistas recuperaron los cuerpos de tres personas que quedaron atrapados tras el colapso de un edificio registrado este lunes sobre la Calzada San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

A través de redes sociales, el director del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, compartió, durante la madrugada de este martes, un video en el que se muestra cómo un grupo de rescatistas trabajaban para encontrar a las personas afectadas. De acuerdo con el "Jefe Vulcano", la víctima se encontraba a un metro de profundidad.

Aquí te presentamos la nota completa: Recuperan tres cuerpos tras colapso de edificio en CDMX

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