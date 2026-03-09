Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
sre_352_evacuados_mexico_c7dc374fff
Nacional

Asciende a 887 mexicanos evacuados de Medio Oriente

A través de redes sociales, la dependencia confirmó que los mexicanos fueron trasladados por rutas seguras de países como Jordania y Líbano

  • 09
  • Marzo
    2026

La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que 887 personas mexicanas fueron evacuadas de Medio Oriente.

A través de redes sociales, la dependencia confirmó que los mexicanos fueron trasladados por rutas seguras de países como Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano, Irán y Qatar. 

La Cancillería dadas las condiciones que prevalecen en Irán, nuestra embajada estará operando a partir de hoy desde Azerbaiyán, con el apoyo de nuestra representación en Bakú.

Estas son las líneas de atención para connacionales

A continuación, te presentamos las líneas de atención a donde se puede solicitar información y apoyo en las distintas representaciones de la autoridad mexicana:

Embajada en Irán

☎️+989121224463

Embajada en Israel

☎️054-316-6717

Embajada en Jordania

☎️0778 00 0494

Embajada en Qatar

☎️3363 4450

Embajada en Arabia Saudita

☎️+966557539374

Embajada en Kuwait

☎️+965 9401 6333

Embajada en EAU

☎️504 54 0273

Embajada en Líbano

☎️03 044 598

Oficina de Representación en Palestina

☎️+972 54 447 0095


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

1009_mexicanos_evacuados_medio_oriente_06bef38749
Van 1,009 mexicanos evacuados de Medio Oriente: Presidencia
wall_street_abre_rojo_aranceles_trump_ue_317c2cd4cd
Wall Street abre en rojo mientras petróleo modera su costo
sheinbaum_empresarios_nordicos_495dfa3bf2
Empresarios nórdicos buscan invertir en México: Sheinbaum
publicidad

Últimas Noticias

AP_26047491698011_cd665bd45d
Mbappé se pierde duelo ante el City en Champions
investigan_tiroteo_embajada_eua_en_toronto_f617b5e228
Investigan tiroteo contra consulado de Estados Unidos en Toronto
1009_mexicanos_evacuados_medio_oriente_06bef38749
Van 1,009 mexicanos evacuados de Medio Oriente: Presidencia
publicidad

Más Vistas

igualdad_celebra_feria_deportiva_a366798225
Inauguran Feria Deportiva de Centros Comunitarios 2026
dia_internacional_de_la_mujer_98084cf9ee
Hoy es el Día Internacional de la Mujer; su origen e historia
Waldo_Fernandez_6a5b3a09ec
Otorgará Waldo Fernández el perdón a Karina 'N'
publicidad
×