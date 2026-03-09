Asciende a 887 mexicanos evacuados de Medio Oriente
A través de redes sociales, la dependencia confirmó que los mexicanos fueron trasladados por rutas seguras de países como Jordania y Líbano
La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que 887 personas mexicanas fueron evacuadas de Medio Oriente.
A través de redes sociales, la dependencia confirmó que los mexicanos fueron trasladados por rutas seguras de países como Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano, Irán y Qatar.
La @SRE_mx informa que han sido evacuadas 887 personas mexicanas que se encontraban en Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano, Irán y Qatar.— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 9, 2026
A partir de las valoraciones de seguridad, cada país está determinando la reapertura de sus espacios aéreos, lo que ha…
La Cancillería dadas las condiciones que prevalecen en Irán, nuestra embajada estará operando a partir de hoy desde Azerbaiyán, con el apoyo de nuestra representación en Bakú.
Estas son las líneas de atención para connacionales
A continuación, te presentamos las líneas de atención a donde se puede solicitar información y apoyo en las distintas representaciones de la autoridad mexicana:
Embajada en Irán
☎️+989121224463
Embajada en Israel
☎️054-316-6717
Embajada en Jordania
☎️0778 00 0494
Embajada en Qatar
☎️3363 4450
Embajada en Arabia Saudita
☎️+966557539374
Embajada en Kuwait
☎️+965 9401 6333
Embajada en EAU
☎️504 54 0273
Embajada en Líbano
☎️03 044 598
Oficina de Representación en Palestina
☎️+972 54 447 0095
