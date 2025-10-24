Aseguran 250 pipas relacionadas con 'huachicol' hídrico en Edomex

Elementos de la Fiscalía del Estado de México intervinieron más de 160 pozos y tomas de agua relacionados con la venta ilegal del vital líquido durante una operación simultánea organizada en al menos 48 municipios, incluidos Valle del Bravo, Chalco, Naucalpan y Toluca.

Bajo el nombre de "Operación Caudal", cuyo objetivo es “interrumpir las actividades de la cadena del comercio ilícito del agua", se llevó a cabo el aseguramiento de más de 250 pipas y transportes de agua.

Organismos federales y estatales iniciaron la maniobra en las distintas localidades tras una investigación basada tanto en denuncias ciudadanas como carpetas de investigación.

Se señaló que dichas acciones no afectarán al funcionamiento de la infraestructura y pozos oficiales del estado.

En la operación también intervino personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad del Estado, así como corporaciones policiacas municipales.

Comentarios