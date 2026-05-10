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Nacional

Aseguran ‘coche monstruo’ y destruyen plantío de droga en Sinaloa

Fuerzas federales y estatales decomisaron armas, cargadores y un vehículo con blindaje artesanal durante un operativo en caminos rurales de Cosalá

  • 10
  • Mayo
    2026

Este domingo, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa realizaron el aseguramiento de un "coche monstruo", además de destruir un plantío de marihuana en el municipio de Cosalá.

De acuerdo con la Secretaría, un grupo de seguridad de los tres niveles de gobierno fue quien realizó dicha acción, en el marco de un operativo motorizado en caminos rurales.

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En el operativo participaron elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.

Del mismo modo, se informó que en las inmediaciones de la localidad de Portezuelo de Arriba, elementos de las fuerzas armadas mexicanas hicieron el hallazgo de un vehículo modificado con blindaje artesanal o "coche monstruo", así como diversos "objetos ilícitos".

Dentro de dichos objetos se encuentran tres fusiles tipo AK-47 calibre 7.62 x 39 mm, tres fusiles tipo M4 calibre 5.56 x 45 mm, 22 cargadores para arma larga de diversos calibres, cartuchos útiles de diferentes calibres y 4 cartuchos percutidos calibre .50.

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El "coche monstruo" se trata de una camioneta marca Chevrolet color verde.

La SSP también señaló que todos los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la FGR para que se realicen las investigaciones correspondientes.

"De igual forma, al ampliar los recorridos de reconocimiento terrestre en distintos puntos del municipio, el personal militar localizó dos plantíos de marihuana, los cuales fueron destruidos mediante mano de obra e incineración, siguiendo los protocolos establecidos", finalizó el comunicado.


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