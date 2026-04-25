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Tamaulipas

Aseguran predio con hidrocarburo en Matamoros

Autoridades federales y estatales catearon un inmueble en Matamoros, donde decomisaron pipas y equipo presuntamente ligado al tráfico ilegal de combustible

  • 25
  • Abril
    2026

Elementos de seguridad federales y estatales realizaron un nuevo cateo en Matamoros, donde aseguraron un inmueble presuntamente utilizado para el tráfico ilegal de combustible.

El operativo se llevó a cabo en un predio ubicado en las inmediaciones del ejido Progreso Agrario, sobre la carretera Valle Hermoso–Puente Internacional “Los Indios”, como parte de la estrategia contra el robo de hidrocarburos en la entidad.

Durante la intervención, autoridades decomisaron dos pipas, 13 contenedores tipo frac tank, ocho bombas de trasvase, cinco tanques de almacenamiento y un remolque tipo caja seca.

De acuerdo con reportes oficiales, el sitio funcionaba como un centro de concentración, almacenamiento y manejo de combustible de procedencia ilícita, vinculado al mercado ilegal de hidrocarburos.

El cateo fue resultado de labores de inteligencia e intercambio de información entre la Fiscalía estatal, la Secretaría de Marina y otras dependencias de seguridad.

Todo lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público federal, que integrará la carpeta de investigación correspondiente. En el operativo no se reportaron personas detenidas.


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