Aseguran camioneta con blindaje artesanal en zona rural

Elementos de la Guardia Estatal aseguraron un vehículo con blindaje artesanal durante un recorrido de vigilancia en una brecha del municipio de Reynosa.

El hallazgo se realizó en un camino que conduce al ejido El Trece, donde personal de la Fuerza Inmediata de Reacción (FIR) detectó la unidad oculta entre la maleza y cubierta con una malla sombra, aparentemente con la intención de evitar su localización.

Se trata de una camioneta tipo pick-up con placas del estado de Texas, la cual contaba con modificaciones de blindaje artesanal. Tras su localización, el vehículo fue asegurado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones pertinentes.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que este tipo de acciones forman parte de los operativos permanentes para prevenir e inhibir el delito en la entidad.

Detienen a hombres por robo a comercio en la zona conurbada

En otro hecho resultado de la coordinación con personal de monitoreo, elementos de la Guardia Estatal localizaron un vehículo cuyos tripulantes estaban señalados de haber efectuado un robo con violencia a una tienda de conveniencia.

De acuerdo con el reporte, los hombres cometieron el ilícito en un establecimiento ubicado en la colonia Villas de Altamira y posteriormente huyeron a bordo del vehículo.

Personal del Centro de Mando informó a los elementos operativos sobre el desplazamiento de la unidad por distintas áreas de la zona conurbada.

Al detener la marcha cerca de un negocio de este giro comercial en el municipio de Tampico, los elementos arribaron y procedieron a la detención, debido a que las características coincidían con las proporcionadas en el reporte.

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