Nacional

Asesinan a abogado frente al Tribunal Superior en CDMX

David Cohen fue asesinado frente al TSJ de CDMX; un policía hirió al atacante, quien ya fue detenido. Cohen llevó casos de alto perfil como el de Billy Álvarez

  • 13
  • Octubre
    2025

La tarde de este lunes el abogado David Cohen fue asesinado frente a las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el abogado se encontraba caminando por el lugar cuando fue alcanzado por un hombre que portaba un arma de fuego escondida, para seguidamente disparar en contra de Cohen y huir inmediatamente del lugar.

Sin embargo, un elemento de la Policía de Investigación se dio cuenta de lo ocurrido, por lo que repelió el ataque y ello resultó en que el agresor quedara herido y fuera llevado a un hospital para ser atendido.

Tras el ataque y posterior detención, la Fiscalía General de Justicia de la capital (FGJ-CDMX) confirmó el arresto del atacante, quien fue identificado como Héctor "N", de 18 años.

David Cohen Sacal era licenciado en Derecho con posgrado en derecho procesal civil y durante su carrera llevó casos como el proceso del exdirector de la Cooperativa Cruz Azul, Billy Álvarez.


Comentarios

